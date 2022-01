Ian Wright séduit par un milieu de terrain d’Arsenal contre Man City

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Ian Wright a déclaré lors du match du jour sur BBC One (23 h 04, le 1er janvier 2022) que le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey était « magnifique » contre Manchester City.

La légende d’Arsenal et le spécialiste du MOTD ont fait des commentaires à propos de Partey sur MOTD tout en analysant le match entre les Gunners et City à l’Emirates Stadium le jour du Nouvel An.

Arsenal a perdu le match de Premier League 2-1.

Ian Wright sur Thomas Partey d’Arsenal

Wright a déclaré sur MOTD: « Thomas Partey a fait un match magnifique. »

Impressionant

À notre avis, Partey a bien joué pour Arsenal malgré sa défaite.

L’international ghanéen était une force avec laquelle il fallait compter au milieu du parc et s’est imposé au milieu de terrain.

Partey a formé un partenariat formidable avec Granit Xhaka au milieu de terrain et a si bien interrompu le jeu de City, surtout en première mi-temps.

Photo de Catherine Ivill/.

L’ancienne star de l’Atletico Madrid a également fait avancer le ballon rapidement quand il l’avait.

À notre avis, Partey a eu l’un de ses meilleurs matchs sous le maillot d’Arsenal contre l’équipe de Pep Guardiola.

Nous savons à quel point Partey est bon.

Le problème est que nous n’avons pas toujours vu Partey à son meilleur.

Les problèmes de blessures n’ont pas aidé.

Peut-être, juste peut-être, l’ancienne star de l’Atletico sera-t-elle plus cohérente maintenant.

