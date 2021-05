Ian Wright surpris par le snob final de la Tammy Abraham FA Cup de Thomas Tuchel ⋆ .

Abraham a quitté l’équipe contre Leicester (Photo: .)

Ian Wright a été surpris de voir Tammy Abraham exclu de l’équipe de Chelsea pour la finale de la FA Cup contre Leicester City.

Abraham est le meilleur buteur de Chelsea dans toutes les compétitions cette saison avec quatre de ces 12 à venir en FA Cup.

Tuchel a favorisé Timo Werner et récemment Kai Havertz devant l’international anglais qui n’a disputé que quatre matchs toutes compétitions confondues depuis l’arrivée de l’Allemand après avoir également souffert d’une blessure à la cheville.

Le patron de Chelsea a apporté cinq changements à l’équipe qui a perdu contre Arsenal en milieu de semaine, Werner revenant à l’avant.

Il n’y avait cependant pas de place sur le banc pour Abraham, une décision qui a surpris l’ancien attaquant d’Arsenal Wright.

Tuchel apporte cinq changements à son équipe de Chelsea (Photo: .)

“ Je suis vraiment surpris de ne pas voir Tammy Abraham être le meilleur buteur de Chelsea dans la compétition, qu’il ne puisse même pas faire le banc ”, a déclaré Wright à BBC Sport.

‘Mais ça [team] me semble assez fort.

Tuchel a annoncé en milieu de semaine que le gardien de but Kepa Arrizabalaga conserverait sa place dans l’équipe devant le numéro 1 régulier Edouard Mendy, ayant également participé aux premiers tours de la compétition.

L’ancien arrière gauche de Chelsea, Ashley Cole, a déclaré à propos de la décision: “ Garder Kepa au but montre un immense respect que le manager a accordé à Kepa, en lui faisant confiance.

“ Il n’y a pas trop de changements là-dedans, alors j’espère que nous verrons l’énergie de [Mason] Monter et [N’Golo] Kante ‘.



