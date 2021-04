‘Ian’s Awesome Counter’ pour Apple Watch vise à vous aider à être plus concentré et conscient

David Smith, le développeur prolifique derrière des applications comme Watchsmith et Widgetsmith, sort aujourd’hui avec une nouvelle application Apple Watch. “Ian’s Awesome Counter” est une nouvelle application pour Apple Watch qui, selon Smith, est “conçue pour vous aider à être plus concentré et conscient de vous-même.”

Dans un article de blog sur son site Web, Smith explique que cette application a commencé comme il l’a créée pour aider son fils, Ian, à gérer et à réguler son attention.

Mon fils, Ian, peut parfois avoir des difficultés avec la régulation et la gestion de son attention. Nous avons essayé plusieurs stratégies différentes pour l’aider. L’une des stratégies que nous avons trouvées les plus efficaces a été de lui donner des invites régulières tout au long de la journée et de lui demander s’il pensait qu’il était sur la bonne voie et qu’il restait concentré. Cela augmente la conscience personnelle et nous donne un échafaudage contre lequel nous pouvons mesurer les progrès. Initialement, cela prenait la forme d’un compte à rebours répétitif et d’un clic à la main. Cela fonctionnait plutôt bien, mais était plutôt compliqué à entretenir. Puis quelque chose d’assez dramatique s’est produit pour faire avancer cette stratégie. En 2019, ma famille et moi avons visité le château de Neuschwanstein en Bavière. Alors que nous traversions le pont pittoresque qui surplombe le château, le clicker que nous utilisions à l’époque nous a échappé des mains et a malheureusement rebondi sur le bord du pont et dans le ravin escarpé sous nous. Yikes!

Pendant le voyage, Smith dit que lui et Ian ont travaillé ensemble pour créer une première version d’une application Apple Watch pour simuler la méthodologie du clic manuel, et maintenant il la publie pour tout le monde. «Recevoir régulièrement des rappels pour évaluer si vous êtes sur la bonne voie vous incite à être plus concentré», explique Smith.

«Ian’s Awesome Counter» est conçu uniquement pour l’Apple Watch, et vous pouvez commencer en configurant la fréquence à laquelle vous souhaitez être invité. Smith explique que si vous activez les notifications, vous recevrez une notification vous demandant si vous étiez sur la bonne voie pour cette période.

Vous pouvez définir le début et la fin des invites chaque jour, et définir un objectif pour la fréquence à laquelle vous souhaitez être «sur la bonne voie». Vous pouvez également consulter vos performances au cours de la semaine dernière dans la vue Historique de l’application sur Apple Watch.

Pour les personnes aux prises avec la gestion du temps et de l’attention, «Ian’s Awesome Counter» pourrait être une solution formidable. L’histoire derrière l’application la rend d’autant plus intéressante. Comme le note David dans son article, il est également parfait pour l’âge de la configuration familiale sur l’Apple Watch, qui permet aux parents de gérer les montres Apple pour leurs enfants.

Mais bien sûr, “Ian’s Awesome Counter” peut être utilisé par quiconque cherche des moyens d’améliorer la gestion de l’attention, y compris les adultes. J’ai hâte de l’intégrer à ma routine quotidienne pour voir comment cela peut avoir un impact sur ma concentration et mon attention tout au long de la journée.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application sur l’App Store pour Apple Watch.

