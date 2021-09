IATSE fait monter la pression sur les producteurs hollywoodiens .

Les relations entre l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale, IATSE, et les grands studios se sont détériorées mercredi, alors que le chef du syndicat a lancé un avertissement inhabituellement brutal aux employeurs concernant leur gestion des négociations contractuelles.

Depuis l’expiration d’un délai vendredi soir, les pourparlers ont atteint un point critique, a déclaré mercredi le président international du syndicat, Matthew Loeb, dans un communiqué. Le conseil d’administration général de l’IATSE a voté à l’unanimité pour financer et soutenir toutes les actions nécessaires pour obtenir un accord dans les négociations avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision, AMPTP, a-t-il déclaré.

“L’importance de ces négociations ne peut être sous-estimée”, a déclaré Loeb, dont le syndicat représente 150 000 membres d’équipage aux États-Unis et au Canada. Environ 60 000 d’entre eux sont couverts par les contrats de cinéma et de télévision en cours de renégociation, soit 40 % des membres. Il a fait valoir que les résultats auraient des conséquences de grande envergure. “Ce n’est pas un combat qu’aucun d’entre nous ne peut se permettre de s’asseoir.”

Les producteurs et le syndicat ont déjà passé quatre mois à essayer de s’entendre sur un nouvel accord de base qui régit les conditions de travail et de rémunération, ainsi que les cotisations sociales. Le contrat a été prolongé du 31 juillet au 10 septembre. Depuis lors, les sections locales des studios de l’IATSE sur la côte ouest ont informé leurs membres de ce qui a été décrit comme une situation sans précédent et leur ont demandé de se préparer à un éventuel vote de grève.

Le syndicat a tenté d’obtenir un nouvel accord de base de trois ans qui couvre des milliers de fabricants d’accessoires, de costumiers, de cadreurs et d’autres techniciens qui travaillent dans les coulisses sur les plateaux de tournage et de télévision. Les équipes se font de plus en plus entendre, partageant leurs récits anonymes de conditions de travail brutales sur les réseaux sociaux et appelant à la rémunération du PDG.

Alors que les sociétés de médias ont vu les téléspectateurs affluer vers leurs nouvelles plateformes de streaming, les équipes subissent une pression accrue des charges de travail de production, affirment certains. Les travailleurs exigent plus de temps de repos, une réduction plus importante de la croissance du streaming, une augmentation des salaires et un meilleur financement de leurs régimes de santé et de retraite.

“Nous sommes unis pour exiger des conditions de travail plus humaines dans l’ensemble de l’industrie”, a déclaré Loeb. « L’AMPTP se compose de certaines des sociétés les plus riches de la planète, qui ont réalisé des bénéfices records grâce à notre travail en raison de la croissance sans précédent du streaming de contenu vidéo. »

