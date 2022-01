Ibagué, Capitale Américaine de la Culture 2022

Avec un large agenda d’événements culturels et artistiques, Ibagué s’apprête à faire vibrer à la fois ses citoyens et ses touristes durant cette année 2022 et ainsi faire comprendre pourquoi elle a été choisie comme Capitale américaine de la culture 2022 par le Bureau international des capitales culturelles.

Ainsi, la ville, qui recevait une distinction annuelle et que Barranquilla n’avait atteint en Colombie qu’en 2013, devient la vingt-quatrième capitale américaine de la culture. Cela est dû à la qualité du projet de candidature, au consensus institutionnel et citoyen et à la volonté de faire de la Capitale Culturelle un instrument de somme, de cohésion et d’inclusion sociale, visant le développement économique.

Le monde avait déjà jeté les yeux sur Ibagué, après avoir été déclaré par l’UNESCO comme Ville créative de musique. Cette reconnaissance s’inscrit donc dans le cadre d’un parcours devenu un pilier fondamental de la capitale Tolima.

Souviens-toi que Le ministère de la Culture, en collaboration avec le maire d’Ibagué, le secteur privé et la collectivité, a délimité et inauguré trois zones de développement orange pour renforcer et récupérer le tissu social et économique basé sur des principes durables, générer des emplois créatifs et de la valeur ajoutée dans la ville. Ibagué dispose également de trois Zones Oranges d’Aménagement (ADN). La première est la ‘Cité Musicale’, la seconde, CREASUR et ‘Zona G’, axée sur la gastronomie.

«Nous sommes fiers qu’Ibagué ait été choisi comme référence culturelle dans les Amériques pour cette 2022. La capitale musicale de la Colombie se projette comme un centre de création artistique, où elle cherche à promouvoir des espaces où la créativité et le développement social et culturel sont présents. économique et touristique », a déclaré le ministre de la Culture, AAngélique Mayolo.

Cette distinction s’accompagnera d’une augmentation significative des événements tels que congrès, séminaires et autres programmes qui augmenteront les revenus de l’hébergement, des visites de restaurants et d’attractions touristiques, entre d’autres activités. Alors restez à l’écoute.