Ibai Gómez met fin à son contrat avec l’Athletic

16/07/2021 à 19h15 CEST

.

le Club d’athlétisme confirmé ce vendredi qui a atteint un accord avec le joueur Ibaï Gomez afin de annuler l’année de Contrat qui restait à l’attaquant de Bilbao avec l’entité rojiblanca.

Ibai, 30 ans, quitte l’Athletic après 193 matchs officiels dans l’équipe de Bilbao divisée en deux étapes, la première entre 2010 et 2016, lorsqu’il a également résilié son contrat de déposer pour lui Deportivo Alavés, et le second, après deux ans et demi à Vitoria, de Janvier 2018 à aujourd’hui.

L’ailier de Santutxu a été la première incorporation du conseil d’administration dirigé par Aitor Elizegi élu quelques jours auparavant et, au cours de ces deux ans et demi, il a contesté 47 réunions officielles, 44 en championnat et 3 en Coupe, dans laquelle il a marqué un but.

La la saison dernière votre participation à peine compté pour Gaizka Garitano et Marcelino García Torsal, et leur participation s’est limitée à 13 matchs de championnat, seul 4 d’entre eux en entrée.

L’Athletic licencie Ibai en le remerciant “pour son dévouement et dévouement pour la défense de l’entité et de ses confrères « et, surtout, » engagement jusqu’aux derniers jours de cette saison difficile.”