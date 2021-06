Ibai Llanos achète les droits du football de la Copa América et le diffuse gratuitement sur sa chaîne Twitch | Divertissement

in

Le streamer le plus populaire d’Espagne continue de poser des jalons sur Twitch. Si vous êtes un fan de football, cela vous intéressera sûrement…

Ces jours-ci, en plus de l’Eurocup de football, jouée par les équipes nationales européennes, il est également disputé Coupe de l’America, où participent les équipes américaines.

Si vous êtes un fan de football et voulez-vous voir l’America’s Cup en Espagne ne le cherchez pas sur Antena 3, Telecinco ou RTVE. Ni dans les plateformes de paiement spécialisées, comme Movistar ou Dazn. Si vous voulez le voir, vous devez vous rendre sur… Twitch.

Nous avons atteint un point où Les streamers Twitch Ils gagnent tellement d’argent et ont de si bonnes relations qu’ils peuvent se permettre de acheter les droits de l’une des compétitions de football les plus importantes au monde.

Ibai Llanos a acheté les droits de la Copa América de Fútbol, ​​​​et la diffuse gratuitement sur Twitch. Même s’il faut dire qu’il a eu l’aide de Kosmos, la compagnie du footballeur Gérard Piqué.

La vérité est que pour que cela soit possible, il a fallu quelque chose d’inédit : quelques jours avant le début de la Copa América, aucune télévision n’avait acheté les droits en Espagne. C’est quelque chose d’étrange, étant donné que dans notre pays, il y a beaucoup d’immigrants américains, et aussi des équipes comme le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, etc., ont beaucoup d’attraction.

Ibai Llanos Il est devenu célèbre et millionnaire en jouant à des jeux vidéo sur Twitch, mais il est aussi un grand fan de football. Il a commenté des matchs pour certains réseaux, et commente les matchs de l’équipe nationale espagnole en Eurocup, sur sa chaîne Twitch.

Avant de commencer la Copa América dans le football, il s’est rendu compte que personne n’avait acheté les droits en Espagne, alors il a proposé de le faire pour mettre en pratique quelque chose d’unique : diffuser gratuitement une compétition de football de l’équipe nationale sur Twitch.

Pour cela, il a eu la collaboration de la société Kosmos, fondée par le footballeur Gérard Piqué, qui organise la Coupe Davis de tennis et est spécialiste des droits télé.

Ainsi, avec l’aide de Kosmos, Ibai Llanos a commencé à diffuser la Copa América sur sa chaîne Twitch. Dans cette vidéo, vous pouvez voir l’annonce. En bon streamer, il a fallu 10 minutes pour donner une nouvelle qui s’explique en 3…

En échange de l’aide de Kosmos pour obtenir les droits, Ibai fera la promotion de la Coupe Davis lors des retransmissions des matchs.

Le 19 juin, il a diffusé le match Argentine-Uruguay, et il prévoit de diffuser l’intégralité de la compétition sur sa chaîne Twitch.

Les matchs déjà diffusés n’apparaissent pas dans votre historique vidéo, nous supposons donc qu’ils sont uniquement diffusés en direct et ne sont pas stockés. Il faudra veiller tard pour les voir.

Les streamers continuent d’entrer dans l’histoire, ouvrant de nouvelles voies qui étaient impensables il y a quelques années.