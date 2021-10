Ibai Llanos et Piqué l’ont encore fait : leur championnat du monde de montgolfière a été rentable et ils cherchent à l’étendre en tant que nouveau sport | Divertissement

Tout ce qu’Ibai Llanos et Gerard Piqué touchent se transforme en or. Ce qui a commencé comme une blague, les championnats du monde de montgolfières, est déjà une entreprise rentable.

Vos propositions peuvent plaire plus ou moins, mais nous devons reconnaître le mérite d’Ibai et Piqué pour transformer des idées complètement nouvelles en succès, donner une leçon de marketing et de connexion avec le public, les entreprises et les médias grand public.

Tout a commencé par un dîner en septembre dernier : un Ibai Llanos, l’influenceur le plus populaire du pays, et le footballeur et entrepreneur du FC Barcelone Gerard pique, ils ont eu une idée folle : organiser les premiers championnats du monde de montgolfières.

Nous avons tous joué à un moment donné. Tu fais exploser un ballon, tu le lances en l’air, et tu dois le gifler, l’empêchant de toucher le sol. Un jeu d’enfants transformé en sport de masse grâce à la magie d’Ibai et de Piqué :

Un tweet dans lequel ils ont demandé 50 000 retweets pour continuer la blague, a été le point de départ. Ils les ont eus avant de finir le fameux dîner.

Comme le dit le site Web 2Playbook, l’événement a été organisé en seulement trois semaines, par l’intermédiaire de la société de commercialisation Kosmospar Gérard Piqué.

Il fallait alors inventer les règles, former les arbitres, trouver des joueurs de 32 nationalités, et un lieu pour organiser ce curieux championnat du monde.

Comme on peut le voir dans la vidéo, les affrontements ont lieu à une cage en verre pleine de meubles, d’obstacles et même une voiture.

Les joueurs ne peuvent frapper le ballon qu’une seule fois, vers le haut (le frapper vers le sol est pénalisé), et le ballon peut rebondir sur n’importe quel objet.

Si vous touchez le sol, un point pour lequel vous l’avez touché. Les duels durent 2 minutes.

Dans ce premier Championnat du monde de montgolfières le gagnant était Francesco de la Cruz, du Pérou. Le représentant espagnol occupait une honorable troisième position.

Malgré l’étrangeté de l’idée, c’est un succès commercial. Le tirage au sort des appariements a déjà attiré 170 000 téléspectateurs via Twitch. En tout le championnat a accumulé plus de deux millions de téléspectateurs.

Avec la participation de plus de 10 marques de classe mondiale, Kosmos a confirmé qu’elles avaient gagné de l’argent. Ils ont déjà déposé la marque Coupe du monde de ballons (son compte Twitter compte déjà plus de 160 000 abonnés), et ils ont l’intention de l’étendre à l’international, en organisant même des tournois dans d’autres pays.

La boutique officielle de la Balloon World Cup sur Amazon vend déjà des dizaines de produits.

Après avoir acheté les droits du match de football de la Copa América pour diffuser les matchs gratuitement sur Twitch, et les matchs de championnat de France où joue Messi, Ibai Llanos et Gerard Piqué ont ouvert de nouvelles voies lorsqu’il s’agit de diffuser des événements sportifs et de générer des opportunités commerciales.

Quelle sera votre prochaine folie ?