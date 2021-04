Ibai Llanos marque un autre but de la main de Sergio Ramos

Il est l’un des personnages du moment en Espagne. Ibai Llanos est devenu une référence pour de nombreux jeunes, qui apprécient leur style original et insouciant.

De plus en plus d’athlètes entrent également dans ce monde en ligne, qui ils accordent au youtuber basque des entretiens non conventionnels où des nuances méconnues de sa personnalité peuvent être appréciées.

Aussi, après Kun Agüero et Gerard Piqué, ce jeudi est au tour de Segio Ramos. Le capitaine du Real Madrid brisera le silence qui a été maintenu ces dernières semaines dans « Bavarder tranquillement », le talk-show de la chaîne Twitch d’Ibai.

L’entretien peut être suivi à partir de 19h00, mais une avance sera offerte à partir de 17h00. de ce qui se passe dans la conversation entre les deux, et dans laquelle on attend de Ramos qu’il donne des indices sur son avenir.