Ibai Llanos s’excuse sur Twitter après que cela se soit produit lors de sa dernière diffusion

Enfin, l’un des jours les plus attendus de la communauté des streamers espagnols est arrivé. L’annonceur charismatique Ibai Llanos, que ce dimanche Atlético de Madrid-Valence a narré sur sa chaîne Tic, a révélé les nouvelles incorporations pour son nouveau projet.

Mais bien que de nombreuses personnes se soient jointes pour suivre l’annonce des nouvelles signatures, pendant une partie de la diffusion, l’audio a subi quelques échecs qui ont rendu difficile le suivi des fans du streamer populaire.

Par conséquent, quelques heures plus tard Ibai Llanos Il a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il expliquait ce qui s’était passé et demandait pardon pour ce qui s’était passé, mais aussi pour comprendre.

« Je n’avais pas enregistré de vidéo depuis plus d’un an pour Twitter, ça me parait étrange. Tout d’abord, je voulais vous remercier pour l’accueil qu’a eu la présentation des dédicaces », a-t-il commencé par déclarer dans une vidéo partagée sur son compte personnel qui compte déjà plus de 370 mille vues.

L’annonceur a expliqué que “Je pense que nous avons été comme 420 000 téléspectateurs de pointe. La septième ou la huitième diffusion de Tic Le plus regardé de toute l’histoire, cela n’a aucun sens. Et du fond du cœur, je voulais vous remercier. J’espère que vous avez aimé les dédicaces et la vidéo. Nous l’avons fait comme nous pouvions ».

« Nous ne sommes pas des scénaristes, nous ne faisons pas de vidéos, nous ne travaillons pas là-dessus. Nous l’avons fait entre Barbe et moi principalement. Nous ne sommes pas des réalisateurs de films, mais c’était amusant. Vous me direz ce que vous en pensez », a-t-il précisé.

De plus, il a voulu clarifier le sujet de l’audio et demander de la compréhension à ses followers dans quelle est la première grande vidéo de sa nouvelle ère : « Ensuite, je voulais aussi m’excuser pour le sujet de l’audio en direct. Je sais que l’audio a mal tourné, mais je n’aime pas non plus quand les gens deviennent si agressifs à propos du problème audio. Je veux que vous pensiez que ces attaques ne sont pas dirigées contre moi, elles sont dirigées contre le pauvre gamin qui fait ça, avec le problème du son. Il est le premier foiré et je suis le deuxième si le son se détériore… ».

« La seule chose que je peux vous dire, c’est que j’investis pour que tout cela se passe le mieux possible et parfois ça ne marche pas parce que nous sommes humains. Simplement que, que vous comprenez, Je m’excuse. Le gamin était un peu foutu, ils m’ont même offert la possibilité de ne pas me faire payer parce que je me disais “ça s’est mal passé et c’est tout, il ne se passe rien”. Je m’excuse et je vous remercie”, a-t-il conclu en disant Ibaï.

