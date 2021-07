Ibaka continuera dans les Clippers

Un inconnu de moins. Selon Shams Charania (TheAthletic), Serge Ibaka restera avec les Clippers de Los Angeles la saison prochaine. C’est entre ses mains, puisqu’il avait à sa disposition une option joueur de 9,7 millions de dollars que, selon le journaliste américain, il aurait accepté. Ce sera sa deuxième année dans la franchise, à laquelle il est arrivé la saison dernière en tant qu’agence libre. Auparavant, il avait eu quatre saisons chez les Raptors de Toronto, où il a obtenu la bague 2019. À son arrivée, il était considéré comme l’un des plus gros braquages ​​du marché, mais la saison n’a pas été aussi fructueuse qu’elle l’avait promis. Surtout, pour sa fin cruelle. Le 10 juin, le pivot subit une opération du dos qui le sépare définitivement de l’équipe. Il a traîné des contrariétés et a essayé de forcer pour atteindre la phase finale à temps, mais cela n’a pas pu être. “Ce fut une saison très difficile, j’ai travaillé très dur pour revenir à temps pour les séries éliminatoires et parfois des blessures me gênent et la santé doit être une priorité”, a-t-il déclaré à l’époque.