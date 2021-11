Ibaka réapparaît après cinq mois de blessure

08/11/2021 à 08:21 CET

Serge Ibaka est revenu ce dimanche après plus de cinq mois sans jouer pour cause de blessure et son équipe, Los Angeles Clippers, a battu les Charlotte Hornets (120-106) grâce à un excellent dernier quart-temps (31-19 dont un impressionnant 22-0).

Le pivot hispano-congolais a joué 8 minutes hors du banc, a eu des problèmes de fautes (5), a raté les 3 tirs qu’il a tentés, a capté un rebond, a donné une passe décisive et a mis un bloc monumental sur Cody Martin.

Au-delà de leur nombre, Le retour d’Ibaka est une excellente nouvelle pour certains Clippers (5-4) qui ont un besoin urgent de troupes et dont la saison 2021-2022 est marquée par la blessure de longue durée de Kawhi Leonard.

Ibaka, 32 ans, n’a pu jouer que 43 matchs la saison dernière en raison de problèmes de dos qui ont finalement conduit à une intervention chirurgicale en juin.

Le centre a récolté en moyenne 11,1 points, 6,7 rebonds et 1,1 contres lors des 41 matchs de saison régulière qu’il a disputés avec les Clippers, tandis qu’en séries éliminatoires il n’a participé à titre de témoignage qu’à 2 matchs fin mai.

Son contrat prévoyait une option de résiliation que le joueur aurait pu exercer cet été, mais Ibaka a décidé de continuer.