Ibarra montre sa puissance après avoir battu l’UD Guía (6-2)

28/06/2021 à 9h06 CEST

le Ibarra a gagné 6-2 à Guide DU ce dimanche lors de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Ibarra voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 4-1 lors du précédent duel contre Villa Santa Brígida et jusqu’à présent, il était sur une séquence de quatre défaites consécutives. Pour sa part, Guide DU ils ont été battus 0-2 lors du dernier match qu’ils ont joué contre les Véra. Après le match, l’équipe Aronero est neuvième, tandis que les visiteurs sont cinquièmes après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Guiense, qui a débuté dans le Villa Isabelle à travers un peu de Alberto dans la minute 6. Mais plus tard le Ibarra a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Johnny à 19 minutes. Par la suite, les locaux ont de nouveau marqué grâce à un double but de Johnny à 21 minutes pour régler 2-1 pour le Ibarra. Cependant, l’équipe visiteuse a réussi l’égalité avec un objectif de Kilian Molina à la 23e minute. Cependant, l’équipe aronero a pris l’avantage à la lumière, portant le score à 3-2 avec un but de Coly à la minute 40. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe locale, qui a augmenté les distances établissant le 4-2 grâce à un but de Méchi quelques instants avant le coup de sifflet final, à 43, clôturant ainsi la première mi-temps avec un score de 4-2.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Ibarra, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Abian gonzalez à 88 minutes. Une fois de plus, l’équipe aronero a marqué, qui s’est distanciée en mettant le 6-2 au moyen d’un autre but. Abian gonzalez, réalisant ainsi un doublé peu avant la fin, plus précisément dans le 90, terminant ainsi le match avec un score final de 6-2.

Avec ce résultat, le Ibarra obtient 14 points et le Guider avec 35 points.

Fiche techniqueIbarra :Kevin, Mendy, Tato, Mechi (González, min.61), Arodi, Perez, Ibrahim, Moreno, Coly, Gregory et JohnyGuide DU :Adrián Primo, Rubio, Delgado, Roberto, Mejias, Jesús Farías, Alexander Martel, Alberto, Brayan Fajardo, Kilian Molina et NachoStade:Villa IsabelleButs:Alberto (0-1, min. 6), Johny (1-1, min. 19), Johny (2-1, min. 21), Kilian Molina (2-2, min. 23), Coly (3-2 , min. 40), Mechi (4-2, min. 43), Abián González (5-2, min. 88) et Abián González (6-2, min. 90)