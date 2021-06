Ibarra reçoit Arucas lors de la huitième journée

11/06/2021 à 18:01 CEST

le Ibarra reçoit ce samedi à 18h00 la visite du Arucas dans le Villa Isabelle lors de son huitième match dans la deuxième phase de la troisième division.

le Ibarra Il atteint la huitième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Port de l’Union par un score de 1-2. De plus, les locaux n’ont gagné dans aucun des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec 13 buts pour et 42 contre.

Du côté des visiteurs, le Arucas a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Véra lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois aux trois points. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté cinq avec 37 buts pour et 34 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Ibarra Il affiche un bilan d’une défaite et d’un nul en deux matchs disputés à domicile, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Arucas Il a un record de deux victoires et une défaite en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Villa Isabelle et le bilan est de deux victoires et une défaite en faveur de la Ibarra. Le dernier match auquel ils ont joué Ibarra et le Arucas dans ce tournoi était en avril 2017 et s’est terminé par un résultat de 0-2 pour le Ibarra.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus du Ibarra avec une différence de 21 points. L’équipe de Ivan Rodriguez Il arrive au match en neuvième position et avec 11 points avant le match. Pour sa part, Arucas il compte 32 points et se classe cinquième de la compétition.