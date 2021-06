Ibarra reçoit le Guide UD

in

26/06/2021 à 13h00 CEST

Dimanche prochain à 13h00 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel ils joueront Ibarra Pourtant le Guider dans le Villa Isabelle.

le Ibarra vient au duel avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Villa Santa Brígida par un score de 4-1. De plus, les locaux n’ont gagné dans aucun des sept matches disputés à ce jour avec un chiffre de 14 buts pour et 48 contre.

Du côté des visiteurs, le Guide DU a subi une défaite contre le Véra lors du dernier match (0-2), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté cinq et accumule un chiffre de 41 buts encaissés contre 33 en faveur.

En termes de performances à domicile, le Ibarra ils ont été battus deux fois et ont fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, se montrant ainsi comme une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. A la maison, le Guide DU a un bilan d’une victoire, deux défaites et un nul en quatre matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Ibarra pour essayer de briser les statistiques.

Actuellement, le Guide DU il est en tête du classement avec un écart de 24 points par rapport à son rival. Les locaux arrivent au rendez-vous en neuvième position et avec 11 points au casier. De son côté, l’équipe visiteuse est cinquième avec 35 points.