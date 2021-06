IBBI : 79 % des cas en cours non résolus depuis plus de 270 jours

Le nombre de cas non résolus est élevé même après que l’IBBI ait autorisé l’exclusion de la période de verrouillage du calcul du processus CIRP en mars dernier.

Par Ankur Mishra

La pandémie a affecté le processus de résolution sous le régime du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), qui en est à sa cinquième année. Les dernières données ont montré de nouveaux retards dans les résolutions et une faible récupération en 2020-21. Selon les données publiées par l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), 79% des cas en cours sont restés non résolus pendant plus de 270 jours jusqu’en mars 2021.

Il s’agit d’une forte augmentation par rapport à mars 2020 (T4FY20), lorsque seulement 35% des cas en cours avaient pris plus de 270 jours. Les données ont également montré que le temps moyen nécessaire pour résoudre un cas était de 459 jours en mars 2021, contre 378 jours en mars 2020. Les données sont importantes car IBC stipule que le processus de résolution d’une entreprise en difficulté doit être achevé dans un délai maximum. de 270 jours.

Étant donné que très peu d’affaires ont été admises devant le Tribunal national du droit des sociétés au cours de l’exercice 21, les données de l’IBBI ont montré que seulement 12% des affaires en cours dataient de moins de 90 jours après l’admission. De même, 9 % des affaires en cours dans le processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise duraient entre 90 et 270 jours. Le nombre de cas non résolus est élevé même après que l’IBBI ait autorisé l’exclusion de la période de verrouillage du calcul du processus CIRP en mars dernier.

Les principales affaires en attente d’approbation au NCLT comprennent Dewan Housing Finance Corporation (DHFL), Jet Airways, Lavasa, filiale de HCC. Reliance Industries (RIL) et Future Retail attendent également l’approbation de la NCLT pour tenir des assemblées de leurs actionnaires et créanciers afin d’examiner et d’approuver la fusion proposée, après que la Cour suprême a donné son feu vert à la NCLT pour sa procédure.

Les dernières données de l’IBBI ont également montré que les banques et autres institutions financières ont été en mesure de récupérer jusqu’à présent 39,26% du montant admis.

Ils ont récupéré un total de Rs 2 lakh crore de 348 cas d’insolvabilité, qui ont été résolus avec succès le 31 mars 2021. Le total des réclamations faites par les banques dans ces cas était de Rs 5,16 lakh crore. Au cours du trimestre janvier-mars 2021, 29 cas d’insolvabilité ont été résolus avec succès, les créanciers récupérant 4 600 crores de roupies sur une réclamation totale de 17 389 crores de Rs déposée par les banquiers. Le taux de récupération au cours du trimestre (T4FY21) était un dérisoire 26,41%.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.