IBBI fait allusion à un programme de pré-emballage pour les grandes entreprises

L’IBC prévoit actuellement un maximum de 270 jours pour l’achèvement de l’ensemble du CIRP.

Le président de l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), MS Sahoo, a fait allusion à la possibilité de déployer à l’avenir le régime d’insolvabilité pre-pack, actuellement limité à la résolution du stress parmi les MPME, pour les grandes entreprises.

Le régime du pre-pack, introduit par le gouvernement en avril par le biais d’une ordonnance, permet uniquement au débiteur de déclencher sa propre procédure de faillite avec l’approbation des créanciers financiers disposant de 66% des droits de vote. Il vise à obtenir une résolution plus rapide que le processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise (CIRP) existant et à réduire les coûts.

Dans une interview avec FE, Sahoo a déclaré : « Une loi économique est essentiellement empirique, et elle évolue continuellement grâce à l’expérimentation. IBC ne fait pas exception…. Par conséquent, je n’exclus pas la possibilité (d’un système de pré-package pour les grandes entreprises), mais il est trop tôt pour y penser avant d’expérimenter comment cela se passe pour les MPME. » Même l’IBC lui-même a évolué au fil du temps, a-t-il ajouté. Les analystes ont également appelé à l’introduction rapide d’un tel programme pour les grandes entreprises.

Sahoo a respiré la confiance que les récentes réglementations de l’IBBI – qui obligent les professionnels de l’insolvabilité (IP) à sonder les transactions effectuées par les promoteurs des entreprises en difficulté pour détecter les malversations potentielles – peuvent être appliquées efficacement. “La récupération de la valeur perdue dans les transactions d’évitement augmente la probabilité de résolution du stress par un plan de résolution et décourage les malfaiteurs potentiels de se livrer à de telles transactions, empêchant ainsi le stress”, a déclaré le chef de l’autorité de réglementation de l’insolvabilité.

Déjà, les IP ont, dans de nombreux cas, déterré des transactions d’évitement et déposé des demandes auprès du National Company Law Tribunal (NCLT) pour obtenir des instructions appropriées, a-t-il déclaré. En tant que tel, il ne s’agit pas d’une nouvelle obligation. « L’IBC le prévoit pour de bonnes raisons ; l’IBBI ne fait que faciliter.

Lorsqu’on lui a demandé si l’idée derrière le lancement du programme de pré-pack était de responsabiliser les débiteurs des MPME, pourquoi le gouvernement a exigé que l’entreprise en difficulté obtienne l’approbation des deux tiers des créanciers financiers pour pouvoir déposer la demande d’insolvabilité, Sahoo a déclaré : L’idée de base est de fournir une plate-forme qui permet au débiteur et aux créanciers d’élaborer une résolution de manière consensuelle, dans le cadre de la structure de base de l’IBC.

De plus, les promoteurs et la direction existante continuent à gérer les affaires de l’entreprise en difficulté sous forme de pré-pack, contrairement au CIRP habituel où le professionnel de la résolution prend la décision avec les conseils des créanciers financiers. « (Donc)… il n’est que juste que les créanciers soient pris en compte, car ils renonceraient à leurs droits d’engager une procédure d’insolvabilité normale. Si 66% des créanciers indépendants ne sont pas d’accord, le processus pourrait être une formalité vide ou prendrait beaucoup plus de temps pour parvenir à un consensus », a déclaré Sahoo.

Commentant les performances du programme de pré-emballage depuis son lancement en avril, Sahoo a déclaré qu’il fallait environ trois à six mois aux forces du marché pour comprendre un nouveau cadre, le comparer avec d’autres outils existants et se préparer à l’utiliser. « Le prepack nécessite une entente préalable entre le débiteur et les créanciers avant d’engager le processus formel. Il prévoit 90 jours de travail préparatoire informel avant le début de la partie formelle. Il est donc trop tôt pour voir la réponse », a-t-il déclaré.

Le régime a été introduit quelques jours après que le gouvernement a levé une suspension d’un an des procédures d’insolvabilité contre les défauts liés à Covid.

