IBC a fortement réduit les coupes de cheveux pour les prêteurs, déclare le chef de l’IBBI, Sahoo

Les cotisations moyennes des entreprises en difficulté représentaient près de cinq fois la valeur de leurs actifs lorsque le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) a été invoqué pour résoudre leur stress, a déclaré à FE MS Sahoo, chef de l’autorité de réglementation de l’insolvabilité, défendant fermement l’enfant de cinq ans. loi qui a été critiquée pour s’être révélée être un “outil de coupe de cheveux” pour les prêteurs.

« Il est évident qu’une entreprise venant à l’IBC ne dispose pas d’actifs suffisants pour rembourser tous ses créanciers. En moyenne, les entreprises, qui ont été sauvées par l’IBC jusqu’en mars 2021, avaient des actifs évalués à 22% du montant dû aux créanciers lorsqu’elles sont entrées dans l’IBC », a déclaré Sahoo.

« Cela signifie que les créanciers envisageaient une décote de 78% pour commencer. L’IBC a non seulement sauvé ces entreprises, mais a également réduit la décote à 61 % pour les créanciers financiers. Entre autres facteurs, a-t-il déclaré, la reprise dépend également de manière critique du stade de stress auquel une entreprise entame une procédure d’insolvabilité, « autant que du stade auquel un patient arrive à l’hôpital ».

Le président de l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) a également contesté les critiques selon lesquelles l’IBC aurait entraîné plus de liquidations que de résolutions (1 277 cas se sont soldés par une liquidation alors que seulement 348 cas ont été résolus jusqu’en mars 2021).

«Vous ne regardez que la fin du match, où vous voyez environ 1 600 cas atteindre la ligne d’arrivée. Cependant, 19 000 cas ont été fermés, soit avant, soit après l’admission (par le NCLT), mais avant d’atteindre la ligne d’arrivée », a-t-il déclaré. Ainsi, si l’on considère l’ensemble de l’univers des entreprises touchant l’IBC, le pourcentage d’entreprises en liquidation est encore négligeable, a-t-il expliqué.

Certains analystes ont également souligné que la simple menace d’IBC par les créanciers a facilité le recouvrement de 90 à 100 % des cotisations dans la plupart des cas, entraînant le retrait des demandes d’insolvabilité avant le début de la procédure proprement dite à la NCLT.

Même dans les quelque 1 600 cas où des procédures d’insolvabilité ont eu lieu, les sociétés représentant 70% de la valeur totale des actifs stressés ont été sauvées, tandis que celles représentant seulement 30% ont procédé à la liquidation, a souligné Sahoo.

De plus, parmi les entreprises qui se sont retrouvées en liquidation, les trois quarts étaient déjà disparues, et parmi celles secourues, un tiers étaient disparues. “Cela signifie que sur les entreprises touchant la ligne d’arrivée, les deux tiers étaient disparues au départ”, a expliqué Sahoo. Les sociétés en liquidation avaient des actifs évalués, en moyenne, à environ 6 % des créances à leur encontre, lors de leur entrée dans l’IBC. “Si une entreprise est malade depuis des années et que les actifs se sont considérablement épuisés, le marché est susceptible de la liquider”, a déclaré le chef de l’IBBI.

C’est le marché qui fait le choix, et la loi n’est qu’un catalyseur, a souligné Sahoo. « Le marché libère des ressources par liquidation pour d’autres usages. La liquidation n’est pas la fin, mais plutôt un moyen de recycler efficacement les ressources », a-t-il déclaré.

Dans tous les cas, la décote doit être appréciée par rapport aux actifs (d’un débiteur) disponibles sur le terrain et non aux créances des créanciers. En effet, le marché offre une valeur par rapport à ce qu’une entreprise apporte sur la table, et non à ce qu’elle doit aux créanciers, a déclaré Sahoo. L’IBC maximise la valeur des actifs existants au début du processus, et non des actifs qui existaient probablement auparavant.

Lorsqu’une résolution a eu lieu, le recouvrement moyen est de 190% de la valeur de liquidation des actifs existants, “générant 90% de bonus, au lieu d’une décote”, a-t-il ajouté. La récupération (39%) via l’IBC est également bien meilleure que celle via tout autre mécanisme existant, y compris le Lok Adalats, les DRT et la loi SARFAESI.

Sahoo a également déclaré qu’environ 250 dossiers d’insolvabilité avaient été déposés depuis l’expiration de la suspension du dépôt le 25 mars, contrairement aux craintes d’une augmentation de ces demandes en raison des ravages causés par la pandémie. “C’est sur les lignes attendues et a été l’expérience à l’échelle internationale. Le seuil de défaut plus élevé de 1 crore, associé au soutien et aux abstentions, a limité le flux de candidatures. Plus important encore, les parties prenantes aiment utiliser le Code lorsque la probabilité de résolution est élevée. Ils attendent peut-être le moment opportun pour invoquer le Code », a déclaré Sahoo.