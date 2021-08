IBC est bon, des ajustements peuvent l’améliorer

Le banc NCLT de Mumbai, par exemple, a récemment alerté le tribunal d’appel national du droit des sociétés que le prix que Vedanta a payé pour Twin Star était étrangement proche de la valeur de liquidation. Certains freins et contrepoids sont clairement nécessaires.

Le Comité parlementaire permanent des finances s’est prononcé lourdement sur le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), déclarant qu’il n’a pas atteint les objectifs qu’il était censé atteindre ; il a fait allusion à de faibles taux de recouvrement pour les prêteurs, à des retards dans le processus de résolution et à l’incidence croissante de la liquidation par opposition à la vente des actifs. Il y a, sans aucun doute, une part de vérité dans ces accusations, et l’IBC doit être modifié pour rendre le processus plus efficace. Cependant, même le critique le plus acharné doit admettre qu’il s’agit d’une loi qui a complètement changé l’équation entre les banques et les emprunteurs défaillants. Malgré toutes ses faiblesses, l’IBC a laissé les banquiers dans une position beaucoup plus forte qu’ils ne l’étaient dans l’environnement de la SARFAESI ou de la DRT.

Parmi les plus gros problèmes, il y a eu le retard du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) et des tribunaux d’appel et la pénurie de juges trop indulgents. Pour être juste, la législation était nouvelle et, par conséquent, susceptible de contestations et de litiges devant les juridictions supérieures. Néanmoins, dans le cadre de leur compétence, les juges auraient dû accélérer le processus et être moins tolérants à l’égard des tactiques de diversion. Trop souvent, les offres tardives et non sollicitées ont été autorisées ; même aujourd’hui, les bancs autorisent les demandes tardives et reçoivent des appels ou des propositions de défaillants délibérés. La loi doit être ferme sur ce point, ne laissant absolument aucune place à l’ambiguïté exploitable.

Il est essentiel que le processus de résolution soit rapide, afin de pouvoir préserver la valeur de l’actif ; au fil du temps, cela s’épuise car l’entreprise peut manquer de fonds de roulement ou d’autres lignes de crédit. Peut-être que le processus de résolution et de liquidation devrait être lancé simultanément afin que l’actif conserve sa valeur même au stade de la liquidation. Le fait que la part des liquidations soit relativement élevée doit être vu dans le contexte du fait que la plupart des entreprises disparaissent lorsqu’elles sont portées devant les tribunaux.

Certains prétendent que l’article 29(A), qui empêchait les défaillants volontaires de racheter leurs propres entreprises, a servi son utilité et devrait être supprimé. Une telle approche serait un sacrilège et irait à l’encontre de tout ce pour quoi le défunt ministre des Finances Arun Jaitley a travaillé. Aucun nombre de garde-fous ne suffirait.

Rappelez-vous comment les Ruias ont proposé comme par magie une proposition pour Essar Steel à la onzième heure, comment Kapil Wadhawan refuse d’accepter le verdict du Comité des créanciers (CoC) sur la vente de DHFL au groupe Piramal, et comment Venugopal Dhoot a approché le tribunal d’appel avec une offre financière pour Twin Star Technologies après la vente à Vedanta. Les promoteurs, qui sont volontairement défaillants, ne peuvent pas être autorisés à récupérer leurs affaires ; cela équivaudrait à un aléa moral de l’ordre le plus élevé.

Il est vrai que le nombre de cas résolus par liquidation semble élevé – 1 277 contre 348 résolus jusqu’en mars 2021. Comme l’a souligné le chef de l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), MS Sahoo, jusqu’à 19 000 cas ont été fermés avant ou même après avoir été admis au NCLT, mais avant la fin du processus complet ; et seulement 1 600 caisses ont atteint la ligne d’arrivée. Dans ce contexte, la part des liquidations serait bien moindre. Cela dit, il devrait être possible de réduire le nombre de liquidations en modifiant le processus pour encourager plus d’acheteurs; les acheteurs sont rebutés par les tribunaux autorisant les demandes tardives, par l’ingérence des autorités fiscales et d’autres organismes publics.

Si les décotes ont été très élevées—certaines à 95 %—c’est en partie à cause du fait que de nombreuses entreprises qui ont fait faillite n’étaient pas en bonne santé financière. Cela était en partie dû au fait que les banques ont signalé le stress trop tard dans la journée et laissé une partie de la valeur s’épuiser. Comme l’a souligné le chef de l’IBBI dans une interview à ce document, la dette moyenne des entreprises en difficulté passant par le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) était environ cinq fois supérieure à la valeur des actifs, ce qui signifie que les prêteurs envisageaient une décote de 78%. pour commencer. Par contre, le taux de récupération moyen est d’environ 61%. Cela dit, les décotes prises par les prêteurs pour certaines entreprises ont été très importantes, car même si l’endettement a pu être élevé, la décote serait déterminée par la valeur intrinsèque de l’entreprise. Sans impliquer qu’il y a eu malversation, le processus a certainement besoin d’un examen beaucoup plus approfondi. Le banc NCLT de Mumbai, par exemple, a récemment alerté le tribunal d’appel national du droit des sociétés que le prix que Vedanta a payé pour Twin Star était étrangement proche de la valeur de liquidation. Certains freins et contrepoids sont clairement nécessaires.

En outre, le conflit entre le caractère sacré du processus et la maximisation de la valeur doit être réglé. On comprend combien il doit être difficile pour les prêteurs de ne pas accepter une meilleure offre même si les règles sont enfreintes, mais le processus doit être suivi ; sinon, les acheteurs perdront confiance en elle. Le processus pourrait être modifié. Ainsi, une offre tardive, dans un délai spécifié, peut être acceptée si elle est, disons, 25 % supérieure aux offres déposées dans le délai. Nous devons profiter des intérêts importants des acheteurs à l’étranger.

Encore une fois, les entreprises n’ont pas besoin d’être vendues en un seul morceau s’il y a des acheteurs pour des pièces distinctes et que la valeur est maximisée. Avec quelques changements, l’IBC pourrait être une loi encore meilleure sans devenir trop prescriptive. Les pré-packs sont une bonne idée et devraient faciliter une résolution rapide et garantir que la valeur de l’entreprise n’est pas érodée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.