IBC : le MCA propose des changements pour réduire les délais de résolution

Le MCA a proposé une série de modifications à l’IBC pour le rendre plus robuste et réduire les délais, visant à empêcher une nouvelle érosion de la valeur des entreprises en difficulté. Il a sollicité les commentaires des parties prenantes sur les modifications proposées d’ici le 13 janvier 2022.

Au milieu des préoccupations croissantes concernant les retards excessifs dans la résolution des actifs toxiques, le ministère des Affaires corporatives (MCA) a proposé de modifier le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) pour stipuler que le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) n’aura que 30 jours pour accepter ou rejeter un plan de résolution. Si l’autorité de décision (AA) ne le fait pas dans un délai d’un mois, elle doit « consigner par écrit les motifs de celle-ci ».

Étant donné que les banques et les institutions financières ont développé la pratique de soumettre des informations aux services d’information (IU), le NCLT ne serait tenu de considérer que les enregistrements authentifiés par l’IU comme preuve de défaut et de réclamations déposées par les créanciers financiers. « Cela dissuadera également les AA de prendre le temps de déterminer des questions accessoires telles que le montant du défaut… », a-t-il déclaré.

Cette décision intervient des mois après que le Comité parlementaire permanent des finances a suggéré que les raisons les plus cruciales du retard de résolution et de l’érosion de la valeur des actifs sont les goulots d’étranglement du système NCLT. Pas moins de 13 170 cas d’insolvabilité impliquant des réclamations de Rs 9,2 lakh crore sont en attente de résolution devant le NCLT. Environ 71% des affaires sont en instance depuis plus de 180 jours, avait indiqué le panel dans son rapport en août.

Dans le but de limiter les actes répréhensibles d’éléments sans scrupules, le ministère a également proposé qu’une explication puisse être ajoutée à l’article 26 de l’IBC pour préciser que les procédures d’annulation de transactions et de transactions illicites peuvent se poursuivre après l’approbation d’un plan de résolution par le NCLT.

Le seuil de la période de rétrospection pour les transactions évitables sera également modifié afin qu’« un filet plus long puisse être jeté pour capturer efficacement les transactions préalables au dépôt ».

Pour faciliter la sortie des entreprises pour lesquelles une liquidation volontaire a été demandée, les modifications proposées stipulent que l’approbation de la NCLT dans de tels cas n’a pas besoin d’être obligatoire.

La clôture de la procédure de liquidation peut ainsi être opérée par l’entreprise en difficulté par voie de résolution spéciale ou de résolution des associés et approbation des créanciers représentant les deux tiers de la valeur de la créance lorsque la personne morale a une dette envers toute personne. Si de telles approbations sont accordées, le liquidateur peut être tenu de faire une annonce publique de la clôture du processus et d’informer les autorités compétentes, telles que l’IBBI et le registraire des sociétés.

Pour rendre les contributions au fonds IBC plus attrayantes, les modifications proposées suggèrent également que le gouvernement prescrive un cadre détaillé pour la contribution et l’utilisation d’un tel fonds. Le BAC avait prévu un tel fonds « aux fins de résolution d’insolvabilité, de liquidation et de faillite de personnes en vertu du Code ». Cependant, comme la contribution à celui-ci est restée volontaire, le fonds n’a pas tout à fait gagné du terrain.

Commentant les modifications proposées, Srinivasa Rao, associé chez Nangia Andersen LLP, a déclaré : tirer le meilleur parti de la procédure de liquidation d’une entreprise.

