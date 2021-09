IBC : un nouveau code pour les CoC pour introduire de la discipline, selon les analystes

Dans un processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise (CIRP), le processus concurrentiel s’étend sur une période substantielle, à la suite de laquelle le candidat à la résolution la plus élevée est découvert.

Un code de conduite pour le comité des créanciers (CdC), proposé par l’autorité de réglementation de l’insolvabilité dans un document de travail, inculquera la discipline indispensable aux membres qui exercent un pouvoir énorme, les rendra plus responsables et apportera de la transparence au processus de résolution dans le cadre de la Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), selon les analystes.

Cependant, il faut veiller à ce que des éléments sans scrupules et des promoteurs défaillants ne retardent pas la résolution en recourant à des litiges frivoles qui remettent en question la conformité du CdC, ont-ils ajouté.

Le Conseil indien de l’insolvabilité et de la faillite (IBBI) a lancé deux documents de discussion pour recueillir les points de vue des parties prenantes sur ses prescriptions concernant les choses à faire et à ne pas faire pour le CoC et un mécanisme de réglementation mis à jour du processus de liquidation. La commission parlementaire permanente des finances a également suggéré un code de conduite pour le CdC afin de « définir et circonscrire ses décisions ».

Anoop Rawat, associé (insolvabilité et faillite) chez Shardul Amarchand Mangaldas & Co, a déclaré : « Étant donné que les membres du CoC ont d’énormes pouvoirs de décision, il serait prudent d’introduire un code de conduite que les membres du CoC doivent suivre tout en participant Dans une réunion.”

Les membres du CoC sont des créanciers financiers qui approuvent le plan de résolution d’une entreprise en difficulté avec une majorité d’au moins 66% avant qu’il ne soit transmis à la NCLT pour autorisation.

Le document de l’IBBI suggère que les membres du CoC maintiennent l’intégrité et s’assurent que les décisions sont prises sans parti pris, faveur, peur, coercition, influence indue ou conflit d’intérêts. Ils ne doivent pas déformer les faits ni influencer la décision du CdC au profit des parties liées. Ils doivent divulguer les conflits d’intérêts et ils n’acquerront pas les actifs de la société débitrice, même indirectement, ni n’autoriseront leurs proches à le faire sans le divulguer aux parties prenantes.

Ils doivent veiller à ce que les délais, stipulés par les règles et règlements de l’IBC, soient respectés et s’efforcer de protéger le débiteur en tant qu’entreprise en activité ou de préserver sa valeur patrimoniale.

Il est important de noter que le CoC sera tenu d’assurer « à tout moment la confidentialité totale des informations qu’il reçoit ou rencontre dans le cadre du processus ». “Il ne partagera aucune information avec une personne qui n’est pas autorisée à recevoir de telles informations et sans le consentement des parties concernées ou tel que requis par la loi”, a-t-il déclaré. Ils devront essayer de protéger l’entreprise en difficulté en tant qu’entreprise en marche et préserver la valeur de ses actifs.

En ce qui concerne le mécanisme de liquidation, un autre document de discussion a proposé que le liquidateur consulte le comité des créanciers des parties prenantes (SCC) pour toutes les questions importantes, y compris la nomination des professionnels (et leur rémunération) et la vente d’actifs (y compris les aspects majeurs tels que la fixation prix de réserve, mode de vente, etc.).

En outre, si les créanciers garantis détenant 60% de la valeur de la dette garantie décident de renoncer ou de réaliser la sûreté, une telle décision liera les autres détenteurs de charges pari-passu, suggère-t-il.

Rajiv Chandak, associé chez Deloitte India, a déclaré : « La proposition de l’IBBI de donner plus de pouvoirs au comité des créanciers des parties prenantes (SCC) améliorera la surveillance et renforcera la transparence du processus de liquidation.

Plaidant en faveur du code de conduite, le document de l’IBBI a déclaré que tandis que d’autres parties prenantes – professionnels de l’insolvabilité, évaluateurs et services d’information – sont des entités réglementées, “le CoC fonctionne dans un environnement non réglementé”. « À plusieurs reprises, des questions ont été soulevées dans divers forums sur l’action du CoC préjudiciable aux objectifs du Code », a-t-il ajouté.

La nécessité d’un tel code professionnel a pris de l’importance après que quelques cas ont mis à l’épreuve l’esprit du CIB ces derniers mois. Par exemple, dans le cas de Siva Industries Holding, les prêteurs ont accepté un règlement unique par son ancien promoteur, qui n’avait offert que 6,5% de la dette totale, et ont déposé une demande de retrait devant la NCLT. Dans le cas de Videocon, le NCLT avait souligné que les prêteurs prenaient une décote de près de 96% et s’est dit surpris que l’offre de Twin Star Technologies soit très proche de la valeur de liquidation de l’entreprise en difficulté, qui se veut confidentielle.

Cependant, certains aspects des recommandations nécessitent plus de clarté, ont déclaré des analystes. Par exemple, comme l’a dit Rawat, le fonctionnement du défi suisse n’est pas clair pour le moment. Dans un processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise (CIRP), le processus concurrentiel s’étend sur une période substantielle, à la suite de laquelle le candidat à la résolution la plus élevée est découvert.

«Relancer un défi suisse après cela conduirait à nouveau à une perte de temps et à de l’incertitude. Le défi suisse devrait être autorisé à fonctionner dans un mécanisme où un plan initial est connu au début du CIRP, puis le défi suisse est exécuté sur la base du plan de base », a déclaré Rawat.