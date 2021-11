11/09/2021

Iberdrola a demandé Sidénor baisser le prix de l’acier Compte tenu du hausse « disproportionnellement inexplicable » Quoi « ne correspond pas » à l’augmentation des coûts de l’énergie. Par ailleurs, il a assuré que les compagnies d’électricité, « parmi lesquelles se trouve Iberdrola », proposaient depuis un certain temps « à la société présidée par Jainaga » des « prix compétitifs » fixes.

De cette façon, Iberdrola a répondu à la déclaration rendue publique par l’Electrointensive Industry Association (AEGE), présidé par le président de Sidenor, José Antonio Jainaga, dans laquelle ils ont dénoncé que « il n’y a toujours pas d’offres concurrentielles des compagnies d’électricité« et ils ont demandé au gouvernement des mesures à court terme » pour éviter l’étouffement. «

Ces opinions s’ajoutent à celles émises récemment par Jainaga dans le cadre d’une table ronde avec le PDG d’Iberdrola Ángeles Santamaría, dans laquelle elle a averti qu’avec le coût de l’électricité que les entreprises supportent, certaines ne tiendront pas « même pas six mois » et a affirmé que « les entreprises de ce pays vont au trou » si le problème n’est pas résolu.

Des sources d’Iberdrola ont déclaré ce mardi que les compagnies d’électricité exigent que Sidenor baisse les prix de l’acierou « pour que l’Espagne continue à être compétitive au niveau mondial dans l’énergie éolienne » et il leur a été demandé « de baisser les prix de l’acier afin de continuer à rivaliser dans le développement de l’énergie éolienne mondiale et plus précisément dans l’installation de parcs éoliens offshore ».

Les mêmes sources ont assuré que « de nombreux clients de la sidérurgie basque » ont estimé qu' »elle devrait baisser les prix » puisqu’ils observent une hausse qu’ils jugent « disproportionnellement inexplicable ce qui ne correspond pas à la hausse des prix de l’énergie.

Pour Iberdrola, Sidenor « vend ses produits à des prix d’approvisionnement en énergie compétitifs et fermés depuis longtemps ». « Il n’y a aucune raison objective de facturer les prix de l’acier comme vous les facturez« , ont-ils assuré.

« Prix compétitifs »

Selon les médias précités, les compagnies d’électricité, « dont Iberdrola, dont Sidenor n’est pas cliente », proposent « à la société présidée par Jainaga » des « prix compétitifs » fixes depuis un certain temps.

En outre, ils ont ajouté que l’entreprise énergétique basque « a conclu des accords avec d’autres entreprises sidérurgiques du Pays Basque pour fixer les prix jusqu’en 2023« . Il a également indiqué qu’Iberdrola » a proposé à l’époque un prix de 40 euros/MWh pendant dix ans à Sidenor et que Sidenor a refusé d’accepter la proposition. «

Selon lui, « des prix fixes sont possibles s’il n’y a pas de tirages ou d’enchères sur le marché qui impliquent un plus grand risque de coûts commerciaux, ce que chaque entreprise décide librement ».