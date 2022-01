Iberdrola entre dans une bataille juridique pour sauver l’achat de PNM après le veto américain

01/04/2022

Le à 09:05 CET

David Page

Iberdrola Il tente de relancer l’une de ses grandes opérations d’entreprise à l’étranger après le revers subi il y a un mois. La compagnie d’électricité lance la bataille juridique pour faire annuler le veto du régulateur du Nouveau-Mexique (États-Unis) sur le rachat de la compagnie d’électricité PNM, qui a rejeté l’acquisition par Avangrid – la filiale américaine d’Iberdrola – dans une opération évaluée à environ 8 300 millions de dollars ( environ 7 000 millions d’euros).

Iberdrola et PNM Ils ont décidé de présenter un recours devant la Cour suprême du Nouveau-Mexique contre la résolution des régulateurs des États américains du 8 décembre de rejeter leur fusion. La Commission de régulation publique du Nouveau-Mexique a unanimement opposé son veto à l’opération, alléguant, entre autres, les problèmes de qualité de service d’Avangrid dans d’autres États et le problème de réputation posé par l’implication présumée de la direction d’Iberdrola dans le soi-disant « cas Villarejo », pour l’embauche par la compagnie des services de l’ancien commissaire.

Avangrid et PNM ont plus de temps pour tenter de relancer l’opération et ont décidé de prolonger leur accord de fusion jusqu’au 20 avril 2023, avec la possibilité de le prolonger de trois mois dans certaines circonstances si les deux parties sont d’accord, comme l’a rapporté l’électricien espagnol société à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

L’entreprise présidée par Ignacio Sánchez Galán tente de défendre une opération stratégique pour poursuivre sa croissance aux États-Unis. L’acquisition de PNM par Avangrid permettra la création de l’une des plus grandes entreprises du secteur nord-américain de l’électricité, avec dix compagnies d’électricité réglementées dans six États (New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nouveau-Mexique et Texas) et la troisième plus grande opérateur renouvelable dans le pays, avec une présence totale dans 24 états.