Iberdrola étend son engagement dans le sport féminin au Brésil

13/06/2021 à 15h17 CEST

Neoenergia, la filiale brésilienne d’Iberdrola cotée à la Bourse de Sao Paulo, a signé un accord historique avec la Confédération brésilienne de football (CBF) pour devenir la première entreprise du pays à sponsoriser exclusivement son équipe de football féminin. Le soutien au sport par les femmes se fait avec la conviction qu’il s’agit d’un excellent moyen de promouvoir une société d’égalité des chances. Ces compétitions permettent d’introduire le sport féminin dans les foyers, favorisant la création de nouvelles références dans la société.

La collaboration s’étendra sur les quatre prochaines années et comprend le soutien de l’entreprise à la compétition nationale des clubs, qui à partir de la prochaine édition s’appellera Brasileirão Femenino Neoenergia.

De même, Neoenergia accompagnera les équipes féminines brésiliennes, adultes et de base, dans des compétitions importantes telles que la dernière ligne droite de la préparation de Tokyo 2021, la Copa América Femenina 2022, le championnat sud-américain de football de base, la Coupe du monde féminine 2023 et les Jeux Olympiques. à Paris 2024. L’équipe nationale féminine affichera la marque sur la tenue d’entraînement et développera des activations sur les réseaux sociaux des Warriors of Brazil. Neoenergia sera présent dans les supports publicitaires au pied du terrain dans tous les matchs, en activations pendant les pauses et sur les réseaux sociaux de la compétition.

Le soutien au sport féminin est devenu un levier de développement pour Neoenergia et Iberdrola, qui ont une de leurs valeurs fondamentales dans l’égalité entre les hommes et les femmes. En plus de promouvoir le sport en tant qu’agent de changement social qui favorise une vie saine, le respect ou la discipline, l’objectif des deux entreprises est d’élargir la participation des femmes dans le contexte social et professionnel, en renforçant leur engagement en faveur de l’égalité des chances. . Pour ce faire, elle agit en contribuant à l’insertion des femmes dans des activités traditionnellement valorisées et considérées comme masculines.

Le PDG de Neoenergia, Mario Ruiz Tagle, a déclaré : « Nous connaissons les réseaux électriques et nous voulons en dessiner un autre, invisible mais tout aussi solide, pour fédérer tous ceux qui contribuent à avancer vers la pleine égalité dans un contexte aussi impactant que le sport. Nous nous engageons dans cette action. soutenir le sport féminin avec la conviction que nous luttons pour l’égalité des chances. Nous croyons en l’égalité dans tous les domaines et nous partageons avec les athlètes féminines les mêmes valeurs d’effort, d’amélioration, de professionnalisme et de travail d’équipe. Ces athlètes sont le miroir dans lequel nous beaucoup d’hommes et de femmes regardent, ils sont des exemples pour tant d’autres qui voient dans le sport une fenêtre d’opportunité pour le changement social. un droit élémentaire, l’égalité est aussi l’un des fondements essentiels pour construire un monde plus prospère pour tous & rdquor ;.

“Cette alliance avec Neoenergia signifie avoir à nos côtés l’une des plus grandes entreprises énergétiques du pays et du monde, qui combinera le soutien au football féminin avec des causes telles que l’égalité et la durabilité, renforçant l’énorme force sociale et l’engagement de notre sport ” , a ignoré Rogério Caboclo, président de la CBF.

Iberdrola, pionnière dans la promotion du sport pratiqué par les femmes

La promotion des sports pratiqués par les femmes est devenue un levier clé pour Iberdrola et la promotion d’une réelle égalité entre les hommes et les femmes, une de ses valeurs essentielles.

En 2016, l’entreprise est devenue la première entreprise à s’engager fermement et mondialement en faveur de l’égalité et de l’autonomisation des femmes par le sport. En Espagne, l’entreprise soutient 16 fédérations: gymnastique, triathlon, rugby, canoë, badminton, football, handball, volley-ball, hockey, tennis de table, athlétisme, karaté, boxe, surf, sports de glace et escrime. Il nomme également 22 ligues, toutes de haut niveau, et 35 autres compétitions.

En Espagne comme au Brésil, l’entreprise est le principal partenaire-sponsor de l’équipe nationale féminine de football. Dans le premier pays il en va de même pour les équipes U19 et U17, la Copa de la Reina et la première division : Primera Iberdrola.