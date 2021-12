Iberdrola fournira l’énergie d’un parc éolien offshore aux États-Unis avec un investissement de 3 550 millions

17/12/2021

Iberdrola a remporté aux États-Unis la fourniture du énergie éolienne offshore ‘Commonwealth Wind‘, situé dans le Massachusetts, ce qui donnera à l’entreprise un investissement de 4 000 millions de dollars (3 550 millions d’euros), comme le rapporte ce vendredi un communiqué.

Le projet aura une capacité de 1 232 mégawatts (MW), créera 11 000 emplois et fournira 750 000 logements, selon les calculs d’Iberdrola. Le prix a été décerné par l’État du Massachusetts à la filiale de l’entreprise énergétique espagnole du pays, Avangrid.

« Commonwealth Wind fournira de l’énergie propre à des centaines de milliers de foyers et d’entreprises du Massachusetts, créant des milliers d’emplois locaux tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ce sera également un projet clé pour aider les États-Unis à atteindre l’objectif de 30 000 MW d’énergie éolienne. marina en 2030 », a souligné le président-directeur général d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

A travers ce projet, la société espagnole cotée s’est engagée à investir 15 millions de dollars (13,3 millions d’euros) dans la formation de la main-d’œuvre et le développement de la chaîne d’approvisionnement. Il investira également 20 millions supplémentaires (17,8 millions d’euros) dans des initiatives liées à « l’éducation, l’innovation et l’environnement au profit des communautés locales ».

« Après avoir investi 15 000 millions de dollars dans 8 000 MW dans l’éolien, le terrestre et le solaire, Nous sommes déjà à la pointe de l’éolien offshore aux États-Unis avec le développement de Vineyard Wind One et Park City Wind. Avec 15 ans d’expérience dans l’exécution de projets dans le monde entier, Iberdrola et Avangrid travaillent dur pour s’assurer que nos investissements sont transformateurs pour l’environnement et l’économie, créant de la richesse et des emplois. Seul notre portefeuille de projets éoliens offshore aux Etats-Unis pourrait représenter plus de 15 000 millions de dollars d’investissements dans les années à venir », a-t-il ajouté.

Commonwealth Wind comprend deux initiatives innovantes qui transforment d’anciennes centrales thermoélectriques au charbon en pôles d’énergie propre. La première usine de câbles sous-marins du Massachusetts, exploitée par Prysmian, sera installée à Brayton Point (Somerset) et un nouveau terminal pour les projets éoliens offshore sera construit à Salem Harbor, qui desservira les projets Park City Wind et Commonwealth Wind.

Les deux initiatives permettront créer de nouveaux emplois permanents dans tout le Commonwealth du Massachusetts et donner vie à cette nouvelle industrie.

Le Massachusetts prévoit d’avoir 4 gigawatts (GW) de capacité éolienne offshore sous contrat en 2027 et 5,4 GW en exploitation en 2035. Sur les 1,6 GW déjà en développement, 0,8 GW est attribué à Iberdrola dans le projet Vineyard Wnd One. Vendredi, l’énergéticien dépasse les 2 GW engagés dans l’Etat.

De même, Iberdrola a indiqué que ce prix classe l’entreprise parmi les trois plus grandes entreprises de renouvelable des États-Unis. Dans le pays nord-américain, il investira plus de 30 000 millions de dollars (26 625 millions d’euros) pour la période 2020-2025 dans les réseaux de transport, de distribution et renouvelables.

De plus, Iberdrola compte déjà plus de 8 GW installés dans le pays et dispose de 170 000 kilomètres de lignes électriques. Elle gère également huit entreprises de service public dans divers États du pays qui desservent sept millions de personnes.