Iberdrola lance un mouvement pour soutenir les athlètes à Tokyo

16/07/2021 à 14:08 CEST

Iberdrola, dans le cadre de son engagement global pour l’égalité et la promotion du sport pratiqué par les femmes, a conçu un mouvement de soutien aux athlètes qui sera aux Jeux pour donner visibilité sur vos réalisations à Tokyo pour les prochaines semaines. L’initiative a différentes activations. A la veille du début des Jeux, le jeudi 22 juillet, un événement aura lieu avec la participation de Carolina Marín, Desirée Vila, Loida Zabala, Amanda Sampedro, Garazi Sánchez, Teresa Díaz et Silvia Arderius, qu’ils enverront tout leur soutien aux athlètes espagnols participant aux Jeux.

le Musée Lázaro Galdiano accueillera ce festival sportif espagnol dans lequel une vidéo sera officiellement présentée dans laquelle huit femmes de référence de différents domaines culturels tels que l’Alaska, Hiba Abouk, Ana Rosa Quintana, Carmen Posadas et Ana Guerra, entre autres, se sont jointes main dans la main avec Iberdrola pour transmettre son énergie au représentants de l’Espagne à Tokyo. Pendant la célébration de l’événement, les participants participeront à un showcooking sain dirigé par Samantha Vallejo-Nájera.

De même, Iberdrola permettra un ensemble d’enregistrement de radio à « Casa España & rdquor;, siège du Comité olympique espagnol, où il développera un programme spécial qui mettra en vedette différentes personnalités du domaine sportif en tant qu’invités pour commenter la participation des femmes espagnoles aux Jeux et raconter leur expérience dans cette compétition. Le programme sera composé d’enregistrements de soixante minutes, entre le 26 et 30 juillet et le 2 et 6 août, qui sera diffusé sur des plateformes numériques.

Iberdrola, pionnière dans la promotion du sport pratiqué par les femmes

La promotion des sports pratiqués par les femmes est devenue un levier clé pour Iberdrola et la promotion d’une réelle égalité entre les hommes et les femmes, une de ses valeurs essentielles. Iberdrola est devenu en 2016 le première entreprise à s’engager fermement et mondialement en faveur de l’égalité et l’autonomisation des femmes par le sport. Actuellement, la société soutient 16 fédérations : gymnastique, triathlon, rugby, canoë, badminton, football, handball, volley-ball, hockey, tennis de table, athlétisme, karaté, boxe, surf, sports de glace et escrime. Il nomme également 22 ligues, toutes de haut niveau, et 35 autres compétitions.

Parallèlement, l’apport de ressources, d’installations, de services médicaux et d’arbitres ainsi que la promotion et le parrainage d’initiatives par Iberdrola n’ont pas seulement contribué à augmenter le nombre de fédérés de 39 % dans les disciplines susmentionnées -jusqu’à plus de 300 000-, mais il permet aux athlètes d’élite espagnols qui ont développé leur carrière sportive dans d’autres pays de revenir concourir en Espagne, contribuant à augmenter le niveau et la visibilité des compétitions nationales.