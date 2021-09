Iberdrola offre une importante reconnaissance au sport féminin espagnol

14/09/2021 à 19:05 CEST

.

Un total de quarante-huit athlètes féminines a reçu la médaille Iberdrola pour l’énergie dans le sport comme reconnaissance de leurs efforts et résultats dans différentes disciplines. Parmi les gagnants figuraient les médaillés olympiques et paralympiques Sandra Sánchez, Teresa Portela, Adriana Cerezo, Maialen Chorraut, Eva Moral, Susana Rodríguez, Marta Fernández ou Sara Martínez.

« Vous nous avez émus, vous avez montré que vous êtes des champions des valeurs. Valeurs de talent, de sacrifice, de persévérance et de dignité. Vous montrez que les choses se font avec effort, éducation, enthousiasme et humilité“, a déclaré Ignacio Galán, président d’Iberdrola.”Nous voulons vous dire que vous êtes le miroir de plusieurs dizaines de milliers de jeunes femmes espagnoles qui voient en vous l’exemple à suivre. C’est quelque chose qui doit vous motiver », a commenté le dirigeant lors de son discours.

Autre a confirmé une nouvelle édition du programme de formation pour les athlètes de la finance, de l’économie et du droit et qui accompagneront les athlètes féminines sur le chemin de Paris 2024 : “Vous n’êtes pas seul, c’est votre maison et nous voulons continuer à l’être. Paris 2024, c’est dans trois ans et nous serons avec vous. Et je veux continuer après Paris en soutenant tout ce sport que vous représentez. Paris sera une nouvelle fois un mandat réussi. »

Pour sa part Alexandre Blanco, Président du Comité Olympique Espagnol (COE), a indiqué : “La grande représentation que nous avons eue est une conséquence du grand engagement d’Iberdrola dans le sport féminin. Je crois que l’égalité doit être pratiquée par l’exemple, par l’action quotidienne. Et c’est ce qu’a fait Iberdrola”.

“C’est un honneur de parcourir le chemin du sport et de la vie au jour le jour avec des athlètes féminines et main dans la main avec Iberdrola. Nous sommes déjà à Paris et là-bas, sans aucun doute, le sport féminin espagnol continuera à connaître du succès et sera le meilleur ambassadeur de l’Espagne égalitaire, inclusive et sans vergogne que nous ayons. Dans cette Espagne, vous êtes nos grands représentants », a-t-il ajouté.

Pour sa part Miguel Carballeda, Le président du Comité paralympique espagnol (CPE) a noté : “Le sport des femmes handicapées nous aide à faire passer un message pour que ce pays, que sa société, soit un peu mieux et plus juste chaque jour. Et s’il n’y avait pas eu d’engagements comme celui d’Iberdrola, nous ne pourrions pas le faire. »