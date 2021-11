Iberdrola poursuit un ancien réalisateur et Luis Ramallo pour irrégularité documentaire

23/11/2021 à 15h24 CET

Iberdrola a déposé une plainte devant un tribunal de Bilbao contre l’ancien chef du contrôle d’entreprise José Antonio del Olmo, le notaire Luis Ramallo et deux autres personnes pour des irrégularités dans le dépôt d’un acte notarié qui liait la société avec le ex-commissaire Villarejo.

L’action en justice, déposée le 12 novembre dans un tribunal de première instance de Bilbaou, il comprend Del Olmo, le notaire et ancien député de PP Ramallo, l’ancien agent de sécurité d’Iberdrola et ancien inspecteur de police Marcos Peña et l’ancien directeur de la compagnie d’électricité Ángel Zarabozo.

Les quatre sont blâmés irrégularités dans le dépôt notarié d’un document qu’Iberdrola maintient comme faux, préparé par Del Olmo lui-même, qui contenait des versements présumés à la société Cenyt, liée à l’ancien commissaire José Villarejo.

Le document, consigné sur papier officiel Iberdrola, a été déposé en décembre 2004 par Del Olmo, Peña et Zarabozo chez le notaire de Ramallo avec neuf factures (huit émis par Casesa et un par Cenyt) payés par la société, qui soutient qu’ils ont été volés.

Selon le procès, Ramallo n’était pas au courant du contenu de l’enveloppe, mais a accepté le dépôt sans en vérifier le contenu ; Ramallo lui-même a déclaré qu’il avait reçu un document « dont je ne connais pas le contenu, bien que les comparants déclarent qu’il n’est pas contraire aux lois, aux mœurs ou aux bonnes coutumes. »

Il résulte de tout cela, poursuit le procès, que Ramallo « Il a manqué à ses obligations de notaire, ce qui devrait avoir pour conséquence la nullité de la loi pour contrefaçon dans son autorisation de règles impératives de l’ordre juridique et que les autres coaccusés soit étaient menteurs dans leur apparence, soit ignoraient, du moins, pour certains d’entre eux, quel était le contenu véritable et complet de l’enveloppe ».

Le 1er octobre, un autre tribunal de Bilbao a donné raison à Iberdrola dans son affaire contre Del Olmo, le considérant coupable de révélation de secrets et de vol de factures, étant entendu qu' »il a illégalement retiré ces documents confidentiels du siège social de la société (…) et a illégalement révélé leur contenu dans l’intention de nuire à la société ».

En juillet de cette année, le juge de la Haute Cour nationale Manuel García Castellón a imputé Iberdrola Renovables -et non sa société mère Iberdrola- en tant qu’entité juridique pour le embauche irrégulière des entreprises de Villarejo, une accusation qui a été confirmée le 15 novembre ; Fin juin, le président du groupe Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a été inculpé des mêmes faits.

Selon les chercheurs, il existe des indices d’une délit de corruption active à Iberdrola Renovables pour la commission à Villarejo du soi-disant « projet éolien », Par l’intermédiaire de l’ancien directeur de la sécurité du groupe Antonio Asenjo, en 2011.