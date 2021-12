Iberian Press, numéro 1 de l’information numérique en Espagne

17/12/2021 à 18:55 CET

Redaction

Les médias numériques de Prensa Ibérica continuent de croître et c’est déjà le premier groupe de communication espagnol dans la Cote Comscore de Nouvelles et informations, avec un total de 27,8 millions de visiteurs uniques. Ils sont suivis dans ce classement par Grupo Prisa (27,6 millions), Grupo Godó (26 millions), Elmundo.es (22,6 millions) et Henneo (22 millions).

Trois lecteurs sur quatre choisissent actuellement l’une des marques d’information et de divertissement de Prensa Ibérica, un groupe qui l’année dernière a augmenté de 9% en audience numérique. Quatre de ses en-têtes sont dans le top-15 des journaux les plus consultés dans la catégorie Journaux : ElPeriódico.com (12,2 millions), Nouvelle Espagne (10 millions), Information (7,1 millions) et Ascenseur-EMV (6,3 millions).

Presse Ibérique, référence des informations régionales et locales, publie actuellement 25 journaux et divers magazines. Selon les données publiées aujourd’hui, quatre des journaux du groupe ont atteint leurs records d’audience en novembre : Diario de Mallorca, qui, avec une augmentation de 85 % le mois dernier, dépasse les deux millions de visiteurs uniques ; El Periódico de Aragón, qui avoisine les deux millions, avec une augmentation de 10 % ; Córdoba, qui a atteint 1,2 million après une croissance de 20%, et Regió7, qui a augmenté de 39% et a enregistré 655 000 visiteurs uniques.

Grande croissance

Les journaux numériques de Prensa Ibérica ont fait un bond important au cours de la dernière année. ElPeriódico.com a augmenté de 22% au cours des douze derniers mois ; Nouvelle-Espagne, 141 % ; Informations, 152 % ; Levante-EMV, 107 %, et Faro de Vigo, 167 %.

Ces chiffres montrent lConfiance des lecteurs dans le journalisme numérique de Prensa Ibérica, un groupe qui a opté ces dernières années pour la refonte de ses pages web, l’adaptation aux appareils mobiles, le développement de nouveaux formats avec un contenu de qualité et l’amélioration de l’expérience utilisateur.

Le groupe souligne également la croissance enregistrée, par rapport à novembre de l’année dernière, par des journaux tels que El Día (169%), Le journal d’Estrémadure (148%), Journal de Majorque (134 %), L’Opinion – La Poste de Zamora (131 %) ou méditerranéen (114 %), entre autres.

Les autres augmentations sont : La Opinion de Málaga (+ 40 %), Le journal d’Aragon (+ 90 %), Journal d’Ibiza (+ 68 %), La province (+ 78%), Journal de Gérone (+ 10 %), Regió7 (+ 28 %), L’opinion La Corogne (+ 80%) et L’opinion de Murcie (+ 44%)

Comscore El Periódico de España, le nouveau journal national lancé par Prensa Ibérica le 12 octobre, entre dans les mesures de Comscore, qui compte désormais près d’un million de visiteurs uniques.

Les deux journaux sportifs de groupe Ils renforcent également leur taux de croissance. Le nombre de visiteurs uniques à Sport est aujourd’hui 60 % plus élevé qu’en novembre de l’année dernière. Supersport a augmenté, pour sa part, de 178% sur la même période.

Les magazines du groupe sont également consolidés en tant que références sur Internet. Il convient de souligner l’augmentation de l’audience numérique de Voyager, qui croît de 98 % en un an, et le positionnement de Femme, qui atteint 1,3 million de lecteurs.