Ibeyi partage la vidéo de la nouvelle chanson « Made of Gold », mettant en vedette Pa Salieu : regardez

Ibeyi est de retour avec plus de nouvelles musiques : la nouvelle chanson de Lisa-Kaindé et Naomi Diaz s’appelle « Made of Gold », et elle met en vedette Pa Salieu. Le single arrive avec un nouveau clip réalisé par Daniel Sannwald, et, dans l’annonce de la chanson, les sœurs ont révélé qu’elles travaillaient sur un nouvel album qui devrait sortir en 2022. Regardez la nouvelle vidéo ci-dessous. Lisa-Kaindé a discuté de la nouvelle chanson dans un communiqué :

La première chanson que nous avons produite en studio était « Made of Gold ». Pendant que nous créions les couches des choeurs, nous pouvions sentir que nous étions en contact avec nos ancêtres ; que ce que nous enregistrions faisait appel aux brujas et à nos ancêtres pour leurs connaissances anciennes. « Made of Gold » consiste à se connecter au savoir de nos ancêtres, aux vérités du passé et au pouvoir de l’ancien. La ligne n’est pas rompue, ni perdue. Protégé par ces sortilèges, notre troisième album nous verra transmettre notre reconnexion à ce pouvoir et canaliser cette magie dans notre nouvelle musique.

Ibeyi a sorti Ash pour la dernière fois en 2017. Lisez à propos du LP dans la liste de Pitchfork des « 50 meilleurs albums de 2017 ».