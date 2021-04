Ibiza accueille le FC Andorre

24/04/2021 à 12:24 CEST

Dimanche prochain à 12h00 se jouera la réunion du quatrième jour de la deuxième phase du deuxième B, au cours de laquelle nous le verrons affronter le Ibiza et à Andorre dans le Stade Can Misses.

le Ibiza affronte avec un esprit renforcé le match de la quatrième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs contre le Gimnàstic Tarragone loin de chez soi et devant Barcelone B à domicile par 0-1 et 2-1, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des trois matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase du deuxième B, avec une séquence de 29 buts en faveur et sept contre.

Du côté des visiteurs, le FC Andorre a récolté un nul nul contre le Alcoyano, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Ibiza. À ce jour, sur les trois matches que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase du deuxième B, elle en a remporté deux avec un solde de 27 buts en faveur et 20 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Ibiza a réussi à gagner dans leur seul duel joué jusqu’à présent à domicile lors de la deuxième phase du deuxième B.Dans les départs, le FC Andorre il a également remporté la victoire dans sa seule dispute à l’extérieur.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase du deuxième B, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Ibiza est en avance sur le FC Andorre avec une différence de huit points. Les locaux, avant ce match, sont à la première place avec 46 points au classement. Quant à son rival, le FC Andorre, est en troisième position avec 38 points.