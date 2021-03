Ibiza I. Pitiusas défend sa direction contre Constància

27/03/2021 à 13:24 CET

Le Constance joue ce dimanche à 12h00 son vingt et unième match de la première phase de la troisième division contre le Ibiza I. Pitiusas dans le Nou Camp d’Inca.

Le Constance face à l’esprit renforcé pour le match du vingt et unième jour après avoir remporté leurs deux derniers matchs 0-1 et 4-0, le premier contre le CD Gênes à la maison et le deuxième contre lui Collerense en tant que local. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans 10 des 18 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 24 buts pour et 12 contre.

Concernant les visiteurs, le Ibiza I. Pitiusas a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Felanitx dans son stade et le Cardassar hors de son champ, 2-1 et 2-4 respectivement, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Constance. À ce jour, sur les 18 matchs que l’équipe a disputés dans la première phase de la troisième division, elle en a remporté 12 et a un bilan de 36 buts marqués contre 11 buts reçus.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Constance il a gagné cinq fois, il a perdu une fois et il a fait match nul trois fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Ibiza I. Pitiusas Ils ont gagné six fois et ont été battus une fois au cours de leurs neuf matchs joués, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Nou Camp d’Inca et l’équilibre est d’une défaite en faveur de la Constance. Le dernier match auquel ils ont joué Constance et le Ibiza I. Pitiusas Ce tournoi a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminé sur un résultat 2-0 en faveur de la Ibiza I. Pitiusas.

Actuellement, le Ibiza I. Pitiusas il est en tête du classement avec une différence de six points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la troisième place avec 34 points au classement. Pour sa part, Ibiza I. Pitiusas Il a 40 points qui lui ont permis de prendre la direction actuelle de la première phase de la troisième division.