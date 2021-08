Ibiza prend trois points après avoir battu Leganés 1-2

28/08/2021

Le à 22:20 CEST

Les Ibiza a remporté le Léganes 1-2 lors du match disputé ce samedi au Stade Municipal de Butarque. Les Léganes Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Burgos. Du côté des visiteurs, le Ibiza n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Malaga. Après le match, l’équipe madrilène est dix-septième à la fin du match, tandis que le Ibiza est cinquième.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe d’Ibiza, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Sergio Castel Martinez à la minute 57. Mais plus tard, le Léganes a fait match nul en portant le score à 1-1 grâce à un but de José Arnaiz à 59 minutes. L’équipe visiteuse a pris l’avantage avec un but de Ekain Zenitagoia Arana à 80 minutes, concluant le match avec un score final de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Léganes a donné accès à Naïm Garcia, Borja Garcés, Fede Vico, Cheick Doukoure et Juan Muñoz pour Sabin mérinos, Unai bustinza, Edgar Barcenas, Luis Pérée et José Arnaiz, Pendant ce temps, il Ibiza a donné accès à Miguel ngel Guerrero, Kévin Appin, Javi vazquez et Miguel Villar Alonso pour Sergio Castel Martinez, Javi Perez, Mateusz faux et Image de balise Miguel Cifuentes.

L’arbitre a donné un carton jaune à Léganes (Kenneth Omeruo), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Léganes est laissé avec un point et le Ibiza obtenir cinq points après avoir remporté le match.

Le lendemain le Léganes sera mesuré avec le Eibar, tandis que l’équipe d’Ibiza jouera son match contre le Amorebieta.

Fiche techniqueLéganes :Germán Parreño, Fran Grima, Ruben Gonzalez Alves, David Goldar Gomez, David Morillas, Miguel Cifuentes, Manu Molina, Javi Perez, Ekain Zenitagoia Arana, Mateusz Bogusz et Sergio Castel MartinezIbiza :Asier Riesgo, Unai Bustinza, Kenneth Omeruo, Javier Hernández Carrera, Jonathan Silva, Sergi Palencia, Luis Perea, Gaku Shibasaki, Édgar Bárcenas, Sabin Merino et José ArnaizStade:Stade Municipal de ButarqueButs:Sergio Castel Martinez (0-1, min. 57), José Arnaiz (1-1, min. 59) et Ekain Zenitagoia Arana (1-2, min. 80)