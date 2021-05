IBM annonce que la pénurie de puces pourrait durer deux ans

17/05/2021

Le chef du géant américain de la technologie IBM a déclaré que la pénurie de puces informatiques pourrait durer encore deux ans. Son président, Jim Whitehurst, a déclaré à la BBC qu’il pourrait s’écouler «quelques années» avant que la situation ne s’améliore. De nombreuses entreprises ont vu la production retardée en raison d’un manque de semi-conducteurs, causé par la pandémie.

La pénurie a été exacerbée par la demande croissante de téléviseurs, de téléphones et de consoles de jeux tandis que les consommateurs sont coincés à la maison. Whitehurst a déclaré à BBC World Business News: “Il y a un énorme décalage entre le moment où une technologie est développée et le moment où [una planta de fabricación] il entre en construction et quand les copeaux sortent. “

“Alors franchement, nous envisageons quelques années … avant d’avoir suffisamment de capacité supplémentaire en ligne pour atténuer tous les aspects de la pénurie de puces. »IBM concède sous licence sa technologie de microprocesseur aux plus grands fabricants de puces du monde, notamment Intel, TSMC et Samsung.