IBM et HSBC finalisent les transactions CBDC

HSBC, l’une des plus grandes banques au monde, en collaboration avec IBM, crée une démonstration réussie d’une CBDC à plusieurs registres. D’ailleurs, ces derniers mois, HSBC a de plus en plus montré son intention d’explorer la technologie Blockchain pour faciliter ses services.

En particulier, sur une période de quatre mois, l’expérimentation, conçue et mise en œuvre en multi-livre, a été menée avec succès. Pour prendre en charge un scénario transactionnel multi-actifs aussi complexe.

Curieusement, HSBC et IBM ont été choisis parmi une sélection de sociétés financières et technologiques très prestigieuses.

Soit dit en passant, les deux sociétés ont exécuté avec succès des transactions d’actifs numériques de bout en bout avec le pilote. Qui peut également régler des titres et des devises.

A ce propos, Mark Williamson, PDG de GFX eRisk, Associations et Propositions chez HSBC a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par la Banque de France pour mener à bien cette expérience passionnante. Notre collaboration avec IBM sur cette initiative a abouti à cette étape importante dans l’optimisation des processus de règlement des devises et des titres DVP et PVP du début à la fin.

Pour sa part, Wagle Likhit, General Manager of Global Banking and Financial Markets chez IBM a déclaré : « Notre collaboration avec HSBC et la Banque de France, pour créer une capacité de règlement des changes qui a le potentiel de réduire les coûts et d’améliorer la sécurité, est un facteur. Une réalisation qui profite à l’industrie mondiale des services financiers en général.

En outre, il a ajouté : « Alors que les banques centrales du monde entier commencent à explorer le potentiel des CBDC pour apporter une plus grande transparence et sécurité aux transactions financières, cette initiative fournit une feuille de route complète. »

Test final CBDC terminé avec HSBC et IBM

Naturellement, il s’agissait d’une série de projets, supervisés par la Banque de France, la Banque centrale de France, pour mettre en œuvre un euro numérique.

Au passage, Nathalie Aufauvre, Directrice Générale Stabilité et Opérations Financières de la Banque de France a déclaré : « L’interopérabilité entre les plateformes est un élément clé pour maximiser les bénéfices de la technologie du grand livre distribué appliquée aux marchés financiers.

IBM et HSBC ont donc conçu le processus de règlement des devises (FX) basé sur le grand livre distribué en seulement quatre mois. Et les premières transactions ont été réglées avec succès le 14 décembre.

Plus précisément, le 16 décembre, IBM a annoncé que l’expérience finale de ses tests CBDC était terminée. Le projet a commencé en mars 2020 et quatre mois plus tard, ils ont annoncé un ensemble de 8 consortiums participants, dont HSBC.

En fait, l’expérience consistait en des transactions entre CBDC, eBonds et devises. Hyperledger Fabric d’IBM et Corda du fournisseur de technologie d’entreprise R3 ont servi de base au grand livre distribué qui a facilité les transactions.

Pour mieux comprendre, le test consistait en l’émission d’une obligation numérique sur une Blockchain et sa souscription avec un accord appelé en CBDC.

En conclusion, bien que les tests soient terminés, une référence à « une première étape » d’expériences suggère qu’il y aura plus de travail à venir.

Je dis au revoir avec cette phrase de Lewis Carroll : « Je ne peux pas revenir à hier, car je suis déjà une personne différente. »

