IBM et la Fondation Michael J. Fox créent une IA capable de prédire les symptômes de la maladie de Parkinson | La technologie

L’IA d’IBM peut être d’une grande aide dans la recherche sur la maladie de Parkinson et est capable de prédire comment elle affectera les patients.

Ils disent que l’intelligence artificielle va changer notre monde. On ne sait toujours pas dans quelle mesure ce sera vrai, mais ce qui est indéniable, c’est que cela sera d’une grande aide dans certains domaines, ou c’est déjà le cas. On en trouve un exemple dans celui qui concerne la recherche médicale, où IBM AI a beaucoup à apporter.

IBM est une entreprise habituée à montrer ses avancées avec l’IA et en mars de cette année, elle en a publié une capable de discuter avec les humains. Au lieu de cela, celui que nous connaissons maintenant est axé sur les patients atteints de la maladie de Parkinson et est capable de prédire comment leurs symptômes évolueront en ce qui concerne la gravité et les périodes de temps.

Selon les informations partagées dans The Lancet Digital Health, une IA est en cours de développement pour aider les médecins et ils participent au projet chercheurs d’IBM et de la Fondation Michael J. Fox (MJFF) avec des informations sur plus de 1 400 patients.

L’intelligence artificielle est déjà sur toutes les lèvres, mais peu de gens savent ce que c’est. Comment ça marche? Jusqu’où pouvez-vous aller ? Quelles sont ses limites ? Nous répondons à ces questions.

Comme le rapporte IBM, ils cherchent à « utiliser l’intelligence artificielle pour aider à la gestion des patients et à la conception des essais cliniques. Ces objectifs sont importants car, malgré la prévalence de la maladie de Parkinson, les patients présentent une variété unique de symptômes moteurs et non moteurs ».

Afin d’extraire des informations qui sont analysées par l’IA, ils suivent en détail les progrès de 1400 patients. Il s’agit du “volume le plus important et le plus important de données longitudinales sur la maladie de Parkinson à ce jour”. Les données serviront dans le rechercher des schémas pathologiques qui serviront de base pour prédire l’avenir de chaque personne touchée et essayez d’anticiper au maximum la détérioration qu’elle provoque.

Cette recherche maintient un objectif totalement pratique et ils espèrent que les avancées serviront à aider les personnes touchées par une maladie telle que La maladie de Parkinson, qui n’a toujours pas de remède et touche des millions de personnes partout sur la planète. Comme pour d’autres domaines de recherche, il est souhaité que l’IA réalise des prédictions et des aspects qui jusqu’à présent n’avaient pas été détectés.