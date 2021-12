IBM et Samsung annoncent une nouvelle puce qui pourrait allonger la batterie de votre mobile à une semaine | La technologie

Les deux sociétés se sont associées pour développer un type de micropuce qui serait plus efficace et pousserait la technologie encore plus loin.

Une nouvelle puce vient d’être annoncée qui pourrait être une révolution. Cela s’appelle VTFET (Vertical Transport Field Effect Transistors) et cela pourrait être la prochaine étape dans le monde de la nanotechnologie.

Il a été créé grâce à un collaboration entre IBM et Samsung. Ces deux grandes entreprises ont uni leurs forces dans l’enquête qui s’est terminée avec la présentation de cette nouvelle puce.

La chose la plus importante à propos de ce semi-conducteur que vous venez de montrer est sa structure. Il a été construit avec un nouvelle façon d’empiler les transistors verticalement. Cela permet de mieux utiliser l’espace et son énergie pour mieux circuler vers le haut.

Dans cette vidéo que nous avons laissée, le processus est expliqué. Ils ont effectué ces travaux pour remplacer la technologie actuelle. Alors que les transistors sont désormais installés horizontalement, occupant des espaces de 2 nm, cette nouvelle technologie permet de les superposer.

Avec cette conception verticale, en plus de bourrer plus de transistors sur une seule puce, une plus grande efficacité est obtenue. Au fur et à mesure que le courant monte, plus d’énergie est utilisée. Selon les entreprises, les puces VTFET pourraient offrir « une amélioration des performances par deux ou une réduction de 85 % de la consommation d’énergie ».

Respecter la loi de Moore

La loi de Moore nous dit que le nombre de transistors qui entrent dans une puce peut doubler tous les deux ans. Apple a déjà dépassé cette limite, faisant de ses nouveaux processeurs plusieurs millions de transistors de plus que leurs versions précédentes.

Il semblait que cette loi allait stagner, car vous ne pouvez pas fabriquer de composants plus petits, mais la puce VTFET maintiendra la séquence. Ils pourraient continuer à empiler des transistors, multipliant de façon exponentielle leur nombre et leurs capacités.

L’ordinateur portable Apple le plus puissant jamais conçu avec la nouvelle puce M1 Max avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 32 cœurs et un SSD de 1 To.

IBM et Samsung assurent que les « batteries des téléphones portables qui pourraient durer plus d’une semaine sans être chargées, au lieu de jours ». Il faudrait beaucoup d’actions pour dépenser moins d’énergie.

Il y a encore du temps pour que cette technologie arrive entre nos mainsMais la technologie avance à pas de géant. Ce pourrait être le modèle de construction que l’une des marques utilise pour ses prochains produits, qui sait.