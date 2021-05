IBM présente la première puce 2 nm qui quadruplera la durée de vie de la batterie mobile | La technologie

IBM a dévoilé la première puce de 2 nanomètres, une percée qui permettra une avancée majeure en termes de performances et d’efficacité énergétique: elle promet de quadrupler la durée de vie de la batterie des téléphones mobiles.

Les semi-conducteurs sont présents dans d’innombrables appareils, c’est pourquoi ils jouent un rôle important dans l’industrie technologique. On les retrouve dans les appareils électroménagers, les systèmes de transport ou les appareils de communication, tels que les téléphones portables.

La technologie progresse à pas de géant et, ce faisant, le besoin de puces aux qualités optimisées augmente. Maintenant que nous sommes plongés dans l’ère de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets et du cloud hybride, le besoin de processeurs offrant des performances et une efficacité énergétique plus élevées est évident. Pour y parvenir, la miniaturisation des puces est essentielle, ce qui est obtenu en augmentant le nombre de transistors dans les microprocesseurs.

La nouvelle puce IBM est la réponse à cette demande. Il s’agit de premier processeur à 2 nanomètres développé à l’aide de la technologie de nanoplaques IBM Research. Il peut contenir 50 milliards de transistors sur une surface de la taille d’un ongle, une percée qui offre aux concepteurs de processeurs davantage d’options pour intégrer des innovations au niveau du cœur et améliorer les capacités de charge de travail. En outre, il offre également de nouvelles voies pour la sécurité et le cryptage renforcé par le matériel.

Les avantages des puces 2 nm sont les plus intéressants par rapport aux puces 7 nm actuelles. Parmi eux se distingue, d’une part, l’optimisation substantielle de la consommation d’énergie, qui selon IBM permettra quadrupler la durée de vie des batteries de téléphones portables.

L’amélioration des performances est un autre des grands avantages des puces 2 nm. Selon IBM, les nouveaux semi-conducteurs seront 45% plus puissants, accélérant considérablement le fonctionnement des appareils tels que les mobiles, les tablettes et les ordinateurs portables.

En outre, favorisera la réduction de l’empreinte carbone des data centers, qui représentent 1% de la consommation énergétique mondiale. Ils constitueront également une percée pour la conduite autonome en accélérant la détection des objets et les temps de réaction des voitures autonomes.