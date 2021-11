Annonces

IBM réalise une percée dans l’informatique quantique, mais est encore loin de briser le cryptage de Bitcoin

AnTy15 novembre 2021

Un processeur quantique a été créé par IBM qui, selon lui, peut traiter des informations si complexes qu’elles ne peuvent pas être effectuées ou simulées sur un ordinateur traditionnel.

« Il est impossible de le simuler sur autre chose, ce qui implique qu’il est plus puissant qu’autre chose », a déclaré le directeur général Arvind Krishna à « Axios sur HBO ».

La société a dévoilé lundi son nouveau processeur Eagle capable de gérer 127 qubits, une mesure de la puissance de calcul quantique. En dépassant les 100 qubits, il surpasse la puissance d’un ordinateur traditionnel, a déclaré IBM.

Eagle sera disponible pour sélectionner un certain nombre de son réseau Quantum à partir du mois prochain.

IBM affirme qu’il s’agit du premier processeur de ce type qui ne peut pas être simulé par un superordinateur classique et attribue la percée à une nouvelle conception qui place les composants de contrôle du processeur sur plusieurs niveaux physiques tandis que les qubits sont situés sur une seule couche, permettant une augmentation significative en puissance de calcul.

« Est-ce que ça peut résoudre tous les problèmes ? Non », a déclaré Krishna, ajoutant : « Il faudrait un ordinateur normal plus gros que cette planète pour pouvoir faire cela. »

En octobre 2019, Google a également annoncé un ordinateur quantique à 54 bits.

L’arrivée du quantum signifie qu’il sera capable de casser de nombreux systèmes de cryptage actuels. En théorie, un ordinateur puissant peut contrôler la blockchain Bitcoin, qui est devenue le réseau de 1,24 billion de dollars, mais même un ordinateur quantique n’a pas encore atteint ce niveau avec environ 4 000 qubits nécessaires pour déchiffrer le code de Bitcoin.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.