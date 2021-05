IBM réussit à créer une puce de 2 nanomètres. Y aura-t-il une révolution technologique?

07/05/2021 à 11:39 CEST

IBM revendique à nouveau une position importante dans l’industrie du chipset après avoir obtenu le première puce de 2 nanomètres. La société a expliqué qu’elle avait pu insérer 50 000 millions de transistors dans une puce de la taille de l’œil d’un ongle. L’architecture pourra aider les concepteurs de processeurs à créer des puces avec une augmentation de 45% des performances avec la même puissance que les puces 7 nm, ou le même niveau de performance en utilisant 75% de puissance en moins. Selon IBM, ils veulent que les développeurs jouent avec cela pour créer des puces à mi-chemin entre les performances de puissance et les autres.

Appareils avec 2 processeurs nanométriques ils pourraient prolonger jusqu’à quatre fois la durée de vie d’une batterie qui monte actuellement un chipset 7 nm. IBM explique que vous n’auriez besoin que rechargez votre téléphone tous les quatre jours. Les ordinateurs portables recevraient une augmentation de vitesse de la part de ces processeurs, tandis que les véhicules autonomes amélioreraient la détection et la réaction aux objets plus rapidement. De plus, il permettra une augmentation de l’efficacité de l’intelligence artificielle, de la 5G et 6G, ainsi que de l’informatique quantique.

IBM a réalisé ce saut brutal face à ses concurrents, les Apple M1, A14 et le Kirin 9000 de Huawei. De même, la même chose s’est produite avec AMD ou Qualcomm qui utilisent 5 nm pour leur création.