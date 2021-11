IBM sort la poitrine de son nouveau processeur quantique

15/11/2021 à 10:14 CET

IBM déclare que a franchi une étape importante vers la pratique de l’informatique quantique. Lundi, la société a dévoilé Eagle, un processeur quantique de 127 qubits. IBM prétend qu’il s’agit du premier processeur de ce type qui ne peut pas être simulé par un supercalculateur classique. Pour comprendre ce que cela signifie, la société assure que pour simuler Eagle, il faudrait plus de bits classiques que d’atomes dans chaque être humain de la planète. IBM attribue cette percée à une nouvelle conception qui place les composants de contrôle du processeur sur plusieurs couches physiques, tandis que les qubits sont situés sur une seule couche. C’est une conception qui, selon l’entreprise, permet une augmentation significative de la puissance de calcul.

Un aspect d’Eagle dont la société ne parle pas pour le moment est le volume quantique. Créé par IBM, c’est une métrique qui essaie de mesurer les performances d’un ordinateur quantique en prenant une vue holistique de ses différentes parties. Il prend en compte non seulement les qubits, mais aussi la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. Plus le volume quantique est grand, plus un ordinateur quantique est capable de résoudre des problèmes difficiles.

Sans connaître le volume quantique du processeur Eagle, il est difficile de dire exactement comment il se compare à ce qui existe déjà. En octobre dernier, Honeywell a affirmé que son modèle de système H1 avait un volume quantique de 128 avec seulement 10 qubits connectés. Pour référence, plus tôt cette année, IBM a annoncé un système de 27 qubits leader sur le marché avec un volume quantique de 64.