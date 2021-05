IBM Stock: la nouvelle puce IBM vient de recevoir un coup de pouce de Biden Bill

Quoi de neuf avec le stock IBM? IBM (NYSE:IBM) a annoncé hier une étape importante dans la fabrication de semi-conducteurs. Désormais, l’entreprise est en mesure de produire des puces de seulement 2 nanomètres d’épaisseur.

Source: shutterstock.com/LCV

En plus de cela, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a récemment rejoint la Maison Blanche et les membres du Congrès pour approuver le Endless Frontier Act. Le projet de loi consacrerait quelque 100 milliards de dollars de dépenses à la National Science Foundation alors que les États-Unis réagissent à la concurrence de la Chine et de la Russie.

Voici ce que vous devez savoir sur le stock IBM et la scène plus large.

Les détails: IBM Stock et le ‘Tech Trifecta’

La demande d’augmentation des performances des puces et de l’efficacité énergétique continue d’augmenter. Qu’est-ce qui le motive? Le «trio technologique»: Cloud, IA (Intelligence Artificielle) et IoT (Internet des Objets). La nouvelle technologie de puce 2 nm d’IBM permet de répondre à cette demande croissante, bien qu’elle soit encore à plusieurs années de la fabrication à grande échelle. Les puces à très faible nanomètre consomment moins d’énergie, prennent moins de place et réduisent les coûts.

Meilleures performances et efficacité énergétique. La puce de 2 nanomètres d’IBM améliore les performances de 45% par rapport aux conceptions actuelles de 7 nanomètres et utilise 75% d’énergie en moins.

Pousser pour plus de fabrication de puces aux États-Unis dans un contexte de pénurie mondiale de puces. Le mandat: stimuler la fabrication de puces aux États-Unis pour protéger la sécurité nationale et la compétitivité économique. Une pénurie mondiale de puces met en évidence l’importance pour les États-Unis de disposer de leur propre capacité nationale. De cette façon, elle peut moins compter sur les fonderies en Chine et à Taiwan. Fabricants de puces grand public Intel (NASDAQ:INTC) et Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) ont annoncé leur intention de construire des usines de puces à très faible nanomètre dans les années à venir. Intel s’est également récemment réengagé à poursuivre la fabrication de puces en interne et s’est engagé à investir 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines de fabrication de puces en Arizona. Krishna d’IBM a appelé au financement intégral du National Semiconductor Technology Center autorisé par le Congrès l’année dernière. Krishna a suggéré de le placer à Albany, New York, où IBM a un centre de recherche.

Covid-19 nous enseigne qu’il est temps de se concentrer sur la science américaine. IBM a approuvé le Endless Frontier Act, récemment réintroduit par les habitants de la ville natale et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) et Todd Young (R-IN). Le but? Inversez le sérieux désinvestissement dans la science et la recherche qui a sapé les soins de santé et la sécurité nationale aux États-Unis. Investissez dans la recherche innovante en mobilisant les talents scientifiques du pays dans les universités, les laboratoires de recherche et le secteur privé. En effet, le financement fédéral de la recherche fondamentale a régulièrement diminué depuis les années 1960. Il représente désormais moins de 50% de tous les financements. Cette baisse contraste fortement avec des pays comme la Chine et la Russie, qui augmentent régulièrement le financement public.

IBM Stock News: Comment obtenir un avantage

Achetez des fabricants de semi-équipements sur le pouce. À la suite d’un ralentissement de deux ans, l’industrie a sous-investi dans les équipements back-end. Maintenant, le cycle des semi-conducteurs est sur le point de chauffer. Les entreprises spécialisées dans les équipements d’assemblage de semi-conducteurs et d’électronique seront les premières à surfer sur une vague de demande massive. Un nouvel équipement est nécessaire pour fabriquer des puces à très faible nanomètre. Cela comprend la lithographie ultraviolette extrême (EUV) et les nouvelles technologies de dépôt, de gravure, d’inspection et de métrologie. C’est le moment idéal pour acheter Kulicke et Soffa (NASDAQ:KLIC), qui est en baisse de plus de 10% cette semaine alors que les investisseurs «vendent les nouvelles». En regardant de plus près, KLIC a facilement battu les bénéfices, guidé une hausse et signalé une forte demande. D’autres noms sur le point d’en bénéficier sont Industries énergétiques avancées (NASDAQ:AEIS), ASML (NASDAQ:ASML), Ichor (NASDAQ:ICHR), Instruments de mesure Nova (NASDAQ:NVMI) et Sur l’innovation (NYSE:SUR).

Commencez tôt et investissez dans l’IA. Les nouveaux processeurs d’IBM et d’autres seront un ingrédient important des accélérateurs d’IA, du matériel spécialisé conçu pour accélérer les applications d’IA. Il s’agit notamment du traitement de la parole et du langage naturel et de la synthèse vocale. Recherchez un déploiement plus large de l’IA dans des domaines non conventionnels tels que les services financiers, où elle peut être utilisée pour la détection de la fraude. Les meilleures actions à acheter sont celles dotées d’une technologie propriétaire dans le domaine de l’apprentissage automatique et des réseaux de neurones. Mes noms préférés dans cet espace incluent Nvidia (NASDAQ:NVDA), Twilio (NYSE:TWLO), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Docusign (NASDAQ:DOCU) et Dropbox (NASDAQ:DBX).

Attendez avant de vous replonger dans les actions automobiles. Tout en ayant rebondi après des creux pandémiques, la pénurie de puces a provoqué un récent recul des actions automobiles, avec Gué (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM) et d’autres ayant tous les problèmes cités. Cependant, tout le monde n’a pas ressenti l’impact de la même manière ce trimestre.

Volkswagen (OTCMKTS:VWAPY) a chuté malgré des bénéfices solides et de fortes ventes de véhicules électriques (VE), mettant en garde contre l’impact de la pénurie de puces. Pendant ce temps, Volvo (OTCMKTS:VLVLY) a brisé ses bénéfices, affichant de solides résultats malgré une baisse importante de la production au premier trimestre. La pénurie semble avoir eu un impact limité pour le moment, mais elle causera probablement plus de perturbations au T2 et potentiellement au T3. Cela signifie qu’il est peut-être encore trop tôt pour se lancer dans ces actions.

La ligne de fond

Le stock IBM représente une poussée innovante vers des puces efficaces à très faible nanomètre. Cependant, ce développement récent indique également une plus grande poussée dans le trio technologique de l’IA, de l’IoT et du cloud.

Investisseurs de croissance: ne manquez pas ces cycles d’investissement pluriannuels. Microsoft reste mon jeu d’IA à grande capitalisation préféré, mais il existe de nombreuses idées de petites et moyennes capitalisations dans les trois domaines. C’est aussi le moment idéal pour acheter des semi-équipementiers sur la vente récente.

A la date de publication, Joanna Makris ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street dans divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.