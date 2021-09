Ibon Larrinaga : « Désormais, nous allons voir un nouveau Kerman Lejarraga »

Nous continuons avec la section hebdomadaire du jeudi appelée “Les voix de la boxe”, dans laquelle les principales figures actuelles de notre boxe sont interviewées à la radio par Emilio Marquiegui.

Aujourd’hui on discute avec le boxeur et coach basque Ibon Larrinaga, qui a commencé à diriger la formation de Kerman Lejarraga : Kerman voulait plus d’attention et de confiance. Désormais, vous aurez aussi plus de travail de qualité et moins de sparring ».

Son premier combat fut un succès contre Charrat : “Le scénario du combat a été accompli à la perfection”.

Ici, nous pouvons écouter l’intégralité de l’interview :

https://www.espabox.com/wp-content/uploads/2021/09/VocesLarrinaga.mp3