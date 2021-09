Ibon Larrinaga, entraîneur de Lejarraga : “Le combat contre Charrat va s’avérer formidable”

in

Le nouveau préparateur de Kerman Lejarraga, son ami avec qui il partage ses expériences chez MGZ depuis tant d’années Ibon Larrinaga, a reçu ESPABOX avant le championnat d’Europe des super-welters qu’El Revólver de Morga dispute ce samedi contre Dylan Charrat.

Larrinaga fait remarquer que « Kerman est très isolé dans cette nouvelle étape, il est parti à Morga après avoir vécu à Bilbao. Il est centré, calme, avec des gens proches de lui le week-end, et il a fait un pas de plus à bien des égards. Il fait le pari d’atteindre le sommet et, la vérité est qu’en remportant ce combat il serait aux portes d’une Coupe du monde ».

A propos de la préparation, le Basque « Il s’entraîne très bien, avec beaucoup de tête. Tout se passe parfaitement ; C’est de la boxe et une erreur coûte très cher, mais il semble que tout va bien se passer. Et, si les choses deviennent un peu moche, il jettera tout ce qu’il a et pourra le soulever, peu importe à quel point le combat va mal ».