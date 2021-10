IBPS PO Recrutement 2021 : début du processus de candidature ; vérifier le modèle d’examen, les frais de candidature, comment postuler

Dans le processus de recrutement, un nombre total de 4135 postes vacants sont à pourvoir

Recrutement IBPS PO 2021 : L’Institut de sélection du personnel bancaire (IBPS) a invité de nouvelles candidatures pour le poste d’agent stagiaire (PO) ainsi que des stagiaires en gestion. Le processus de candidature commencera le 20 octobre et la dernière date pour soumettre la candidature et le paiement des frais serait le 10 novembre. Pour plus de détails, les candidats peuvent visiter le site officiel ibps.in et peuvent postuler pour le même.

Dans le processus de recrutement, un nombre total de 4135 postes vacants doivent être pourvus. L’examen préliminaire aura lieu du 4 au 11 décembre et le résultat des préliminaires devrait être déclaré en décembre ou en janvier de l’année prochaine.

L’examen principal aura lieu le 22 janvier. Le résultat de l’examen principal sera déclaré en janvier ou février 2022. Les candidats qui réussissent l’examen principal IBPS PO seront convoqués pour un entretien en février-mars 2022. L’attribution provisoire sera annoncé en avril de l’année prochaine.

Admissibilité au recrutement IBPS PO 2021

Âge : Un candidat doit avoir entre 20 et 30 ans au 1er octobre 2021. Conformément aux règles gouvernementales, la limite d’âge supérieure sera assouplie pour les catégories réservées. Les candidats doivent avoir au moins un diplôme d’études supérieures dans n’importe quelle discipline.

Comment postuler au recrutement IBPS PO 2021

Visitez le site officiel -ibps.inMaintenant, cliquez sur le lien de candidature en ligne et enregistrez-vous avec les informations / détails requisRemplissez le formulaire de candidature, téléchargez des imagesEffectuez le paiement et cliquez sur soumettre.

Frais d’inscription

Les candidats devront payer Rs 850 comme frais de dossier de candidature. Pour ceux appartenant aux catégories SC, ST et PwBD, les frais seraient de Rs 175.

Modèle d’examen

L’examen se déroulera en mode CBT (Computer-based test) pendant une heure. Il y aura un total de 100 questions portant chacune 1 point. Les candidats doivent se qualifier dans chacun des trois tests en obtenant des notes minimales. Pour chaque mauvaise réponse, un quart ou 0,25 des points sera déduit. Ceux qui réussissent l’examen devront se présenter au Main suivi d’un entretien.

Cette année, 11 banques participeront à cette campagne de recrutement : Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Overseas Bank, Bank of India, UCO Bank, Central Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank , et Pendjab et Sind Bank.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.