Ibra aurait ignoré les règles anti-Covid de Milan

12/04/2021 à 19:41 CEST

Zlatan Ibrahimovic est au centre de la polémique cette semaine par aurait été vu en train de contourner les restrictions anti-Covid à Milan.

L’attaquant de l’AC Milan, selon Fanpage.it révèle, rencontré des amis dans un restaurant, chose interdite par la réglementation pour stopper le virus, dans une zone jugée “ rouge ”, celle de la Lombardie.

Le Suédois, eh bien, selon les sources, Il aurait demandé que le restaurant de son ami Tano Simonato lui soit ouvert car ils sont tous fermés, et il a rencontré plusieurs personnes sans masque., comme le montrent les photos. L’un de ses compagnons était l’ancien footballeur milanais, Ignazio Abate. Les mêmes sources affirment que la rencontre entre Zlatan et ses compagnons a commencé à 13h30 ce dimanche, et que le repas a coûté 300 euros par personne.

La Gazzetta dello Sport, qui recueille l’histoire de Fanpage.it, avec MilanNews, affirme au contraire que Zlatan n’a pas enfreint les règles car il a assisté à une réunion d’affaires et n’a pas mangé au restaurant, puisqu’il n’a passé qu’une heure à parler.

C’est la même version que Simonato lui-même a fournie.

«Ibra, Ignazio et un autre grand ami sont venus me voir, nous sommes restés quelques heures et ils sont rentrés chez eux. Ils n’ont pas mangé ici, nous avons juste eu un verre de vin & rdquor;, commence par relier le propriétaire de l’entreprise aux sources. «C’était quelque chose entre amis, normal, nous sommes amis et nous nous voyons de temps en temps si nous ne voyons pas d’autres amis».

L’une des raisons de la polémique est que Zlatan était la personne choisie pour promouvoir le respect des règles de propagation du virus par la région lombarde, après avoir lui-même vaincu le coronavirus en septembre dernier.