Ibrahim Hamadtou surprend le monde en jouant avec sa bouche

Vos pieds tiennent le ballon. Ils le jettent. C’est alors qu’Ibrahim Hamadtou (Damieta, Egypte, 1er juillet 1973) la frappe avec la pelle qu’il tient dans sa bouche. Sa technique fascinait déjà lors de ses débuts aux Jeux de Rio. Sa ténacité continue d’impressionner au Tokyo Metropolitan Gymnasium. Le joueur de tennis de table a fait ses débuts ce mercredi avec le Coréen Park Hong-Kyu et s’est incliné (3-0) dans la classe 6, réservée aux athlètes souffrant de graves déficiences aux bras et aux jambes. “Je suis triste de la défaite, mais j’espère gagner le prochain match”, a-t-il expliqué aux médias espagnols.

Au-delà du résultat, son rituel, ses mouvements, sont hypnotiques. Ils sont tracés à partir du sacrifice et de la délivrance de celui qui a mis trois ans à trouver le chemin. Essais et erreurs. Il a d’abord essayé en tenant la raquette sous son aisselle. Puis avec la bouche.

Comme si c’était un jeu, Ibrahim Hamadtou a dû le ramener à la vie, quand ses deux bras ont été amputés alors qu’il n’avait que dix ans après un accident de train. Ce revers l’a laissé touché. Il n’a pas quitté la maison pendant trois ans, mais a trouvé dans le sport un stimulant pour continuer. Le défi lui est venu en arbitrant un match de tennis de table entre deux amis. L’un d’eux, agacé par l’une des décisions, s’adressa à lui en lançant : « N’intervenez pas car vous ne pourrez jamais jouer. » Il a fait ses débuts avec l’Egypte en 2004.

Son histoire de dépassement a fait de lui une star dans son Egypte natale Et, grâce aux réseaux sociaux et à un documentaire de la chaîne britannique Channel 4 – intitulé ‘Yes, I can’ – sa silhouette a transcendé les frontières. En fait, il a été nommé meilleur athlète arabe de l’année (2013). Sa devise est “N’abandonne jamais” et son rêve est d’obtenir une médaille à Tokyo. “Mon cas montre que n’importe qui peut pratiquer toutes sortes de sports”, a-t-il avoué.