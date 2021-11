Ibrahima Konate fait des comparaisons avec deux grands de Liverpool

Ibrahima Konate a accueilli favorablement les comparaisons avec Fabinho et Andy Robertson sur la façon dont ils se sont adaptés à la vie sous Jurgen Klopp à Liverpool.

Le défenseur français des moins de 21 ans Konate est arrivé à Anfield cet été en tant que signature des Reds pour la fenêtre de transfert. En effet, signant un contrat jusqu’en 2026, il a le temps de s’adapter et de s’améliorer au club.

Mais Liverpool le patron Klopp a pris l’habitude de donner aux nouvelles recrues l’espace pour s’adapter aux philosophies de son équipe.

L’arrière gauche Andy Robertson a commencé comme adjoint d’Alberto Moreno, mais a rapidement usurpé l’Espagnol – et avec style.

Fabinho, quant à lui, est devenu un membre incontournable du milieu de terrain de Liverpool après son transfert de Monaco en 2018.

Konate n’a joué que quatre fois cette saison mais se sent réconforté par le cheminement de Fabinho et Robertson dans l’équipe.

« Tu peux voir [them as] exemples et ce sont vraiment des joueurs clés pour cette équipe », a-t-il déclaré au programme de la journée de Liverpool (via le Liverpool Echo).

« Il faut être patient et continuer à travailler dur, puis on espère pouvoir suivre un chemin similaire.

« Je pense à des joueurs comme Sadio [Mane], Divock Origi ou Naby Keita qui m’ont permis de bien m’intégrer au groupe car ils ont aidé dès le départ à l’aspect communication.

« Donc, il n’y a jamais eu de barrière avec les autres joueurs, ce qui m’a aussi aidé à m’installer plus facilement. »

Konate a ajouté que sa carrière dans le Merseyside se passe « superbement bien » et qu’il « s’épanouit » à Liverpool.

Konate s’attaque à la peur potentielle de Liverpool

Néanmoins, Virgil van Dijk et Joel Matip sont Kloppl’appariement de premier choix à l’arrière. Joe Gomez et Nathaniel Phillips sont également des options. Cependant, le premier a une blessure au mollet et Phillips a du mal pendant quelques minutes dans l’ordre hiérarchique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait un manque de temps de jeu, Konaté a répondu : « Non. Peut-être un peu d’appréhension. Mais honnêtement, depuis que j’ai commencé à jouer au football, ça a toujours été comme ça.

« Que ce soit au Paris FC, à la Sochaux Academy ou à Leipzig, partout où je suis allé, il y a toujours eu une forte concurrence pour les places et je m’en suis toujours bien sorti.

« Alors je me suis dit que si je signe à Liverpool, ce sera certainement à un autre niveau, mais j’ai confiance en mes capacités et je suis parisien, et vous savez comment sont les Parisiens !

« Je vais donc faire tout ce que je peux pour pouvoir gagner ma place dans l’équipe ici, que ce soit à court terme ou à plus long terme. »

Malgré son manque de temps de jeu, Konate a joué lors de la célèbre victoire 5-0 contre Manchester United en octobre. Il pourrait figurer à nouveau lorsque Porto se rendra à Anfield dans un match nul en Ligue des champions mercredi.