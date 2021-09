Ibrahima Konate fait son admission à Liverpool, alors qu’il parle du partenariat avec Van Dijk

Ibrahima Konate dit qu’il a été choqué de découvrir l’intérêt de Liverpool pour lui et ce n’est que lorsque Jurgen Klopp l’a appelé qu’il l’a pris au sérieux.

Konaté est arrivé plus tôt cet été dans un transfert de 36 millions de livres sterling de RB Leipzig. En fait, il a été l’un des premiers gros transferts d’une fenêtre estivale, qui n’a rien donné d’autre aux Reds.

Klopp souhaitait un nouveau défenseur après avoir décidé de ne pas prendre l’option de signature permanente sur Ozan Kabak.

Parlant de son arrivée cet été, le défenseur né à Paris a déclaré que l’intérêt était une surprise.

Konate a déclaré à HYPEBEAST : « Quand mon frère me l’a dit, je ne l’ai pas cru au début.

“Mais ensuite j’ai parlé avec Klopp et j’ai vu que c’était sérieux, c’était incroyable pour moi.

« C’est l’un des plus grands clubs au monde, donc être ici est incroyable. Je suis très heureux.

« Je pense que les possibilités sont infinies pour ce que nous pouvons réaliser. C’est un club qui reflète mes ambitions en tant que joueur, ça va être une campagne passionnante.

Konate, 22 ans, qui a reçu le maillot n°5, n’a pas encore comparu cette saison, au lieu de cela, il a été sur le banc lors des trois premiers matchs. Virgil van Dijk et Joel Matip ont été sa paire défensive.

Klopp a bien l’intention de jouer ses quatre défenseurs centraux de première ligne – Konate, Van Dijk, Matip et Gomez, qui doit toujours revenir de blessure.

“J’aime parler de Virgil mais je n’aime pas parler de la saison dernière quand il n’a pas joué, je dois encore mentionner que Joel Matip et Joe Gomez n’ont pas joué non plus, ce qui n’a pas facilité la situation, et les gens ont tendance à oublier à quel point ils sont bons », a déclaré Klopp après la victoire sur Burnley le mois dernier.

«Ils joueront tous, les quatre premiers joueront certainement et nous devons mélanger et nous le ferons.

«Aucun de ces gars, surtout ceux après une longue blessure, ne devrait jouer tout le temps trois matchs par semaine. Nous devons trouver un moyen de nous y habituer.

Konate savoure le partenariat avec Van Dijk

Et Konate est ravi de s’associer à Van Dijk.

“Virgil est incroyable”, a déclaré Konate. « J’ai hâte de jouer à ses côtés et d’apprendre de lui.

“Il est vraiment l’un des meilleurs au monde à ce poste.”

Le défenseur de 6 pieds 4 pouces a également déclaré qu’il avait hâte de jouer dans le troisième kit jaune «incroyable» de Liverpool.

“Je pense que le troisième kit est incroyable”, a ajouté Konate. «C’est le jaune qui est historique pour Liverpool, et j’ai hâte de le porter sous les lumières lors d’une soirée européenne. C’est quelque chose pour lequel je suis très excité, de jouer sur la plus grande scène avec ce grand club.

