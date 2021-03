Ibrahima Konate rompt le silence sur les rumeurs de transfert de Liverpool alors que les Reds se rapprochent du défenseur central du RB Leipzig salué «  assez bien pour jouer pour le Real Madrid ou Barcelone  »

Ibrahima Konate a déclaré que son téléphone « sonnait partout » au milieu des informations selon lesquelles le défenseur central du RB Leipzig se rapprochait d’un déménagement à Liverpool.

Les hommes de Jurgen Klopp ont enduré une campagne 2020/21 difficile et prennent déjà des mesures pour renforcer leur équipe cet été.

. – Piscine

Ibrahima Konate est sur le point de sceller un déménagement à Liverpool, selon les rapports.

Et il semble qu’ils commencent avec la zone sur le terrain qui les a poursuivis toute la saison – leur défense.

Liverpool a été lié à une foule de cibles d’arrière central cette année à la suite de blessures à long terme de Virgil van Dijk et Joe Gomez, qui ont laissé Klopp désespérément à court d’options sur les quatre arrière.

Le club a conclu des accords à bas prix pour Ozan Kabak de Schalke [loan with an option to buy] et Ben Davies de Preston [permanent transfer] en janvier, mais on s’attendait déjà à ce que les Reds fassent une signature à plus long terme lors de l’ouverture du mercato estival.

Et selon les rapports publiés lundi, il semble que les champions soient sur le point d’accepter la première signature majeure de la Premier League du mercato estival.

L’Athletic affirme que Liverpool a pris contact avec le demi-centre français Konate et est en train de finaliser un accord pour amener le joueur de 21 ans à Anfield.

.

Konate avait été lié à un déménagement à Arsenal, mais il semble que Liverpool ait remporté la course pour décrocher le talentueux jeune français

Konate, cependant, est resté imperturbable par les récents liens de transfert.

« Je me suis réveillé, j’ai vu mon téléphone sonner partout », a déclaré Konate à L’Equipe.

«Je voulais juste leur dire: » Hé, j’ai joué hier, je suis fatigué, laisse-moi tranquille « .

«Franchement, je ne regarde même pas ça. On ne peut pas se concentrer là-dessus, il y a les Euros et puis mon retour au club. Vous devez vous concentrer sur cela et non sur les choses extérieures. »

On prétend que Liverpool n’est pas le seul prétendant à l’international français des moins de 21 ans, mais les discussions avec les Reds sont à un stade avancé.

Leipzig n’est sous aucune pression pour vendre, et donc tout acheteur devrait payer la clause de libération du défenseur – estimée à environ 34 millions de livres sterling [€40m] – en entier pour le débarquer cet été.

Mais cela, déclenchant sa clause de libération, signifie que Liverpool n’a pas eu besoin de prendre un contact direct avec Leipzig pour arriver à ce stade de l’accord, bien qu’il soit affirmé que l’équipe de Bundesliga est au courant de la décision de Liverpool.

Konate a rejoint Leipzig en provenance du club de Ligue 2 française de Sochaux en juin 2017, signant un contrat de cinq ans.

Tommy, le fan de Liverpool, en a assez vu Mo Salah qui a été découvert et dit qu’il veut que Luis Suarez revienne dans le Merseyside!

Il a été limité à moins de 100 apparitions pour l’équipe allemande depuis son arrivée, principalement en raison de blessures, mais est toujours considéré comme l’un des meilleurs talents défensifs de son groupe d’âge en Europe.

Il a même été salué comme « si bon qu’il pourrait jouer pour le Real Madrid ou Barcelone un jour » par son ancien entraîneur Ralf Rangnick après son arrivée dans l’équipe de Bundesliga.

Il est actuellement en service international avec l’équipe de France des moins de 21 ans au Championnat d’Europe, n’ayant pas encore fait ses débuts senior dans l’équipe vainqueur de la Coupe du monde.

Liverpool était l’un des clubs liés à un intérêt pour Dayot Upamecano, mais après avoir accepté de rejoindre le Bayern Munich à la fin de la saison, les Reds ont plutôt déménagé pour son coéquipier de Leipzig.

Et les Reds pourraient encore confirmer un autre accord permanent pour un défenseur central, avec une décision à prendre sur l’opportunité de déclencher l’option de 18 millions de livres sterling pour acheter l’international turc Kabak qui, après un début difficile, a impressionné à l’arrière lors des derniers matchs.